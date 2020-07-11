«Це помилкові надії»: Царьов спустив на землю тих, хто прогнозує входження Донбасу до складу Росії

Російське керівництво ніколи серйозно не розглядав питання про те, що Донбас увійде до складу РФ.

Якщо хтось про це говорить, це означає, що він дає жителям регіону помилкову надію.

Така заява пролунала від скандально відомого українського політика і колаборанта Олега Царьова.

Він прокоментував нещодавню заяву колишнього глави уряду “ДНР”” Олександра Бородая про те, що скоро на законних підставах “республіки” зможуть увійти до складу Росії. Пізніше цю заяву прокоментував Дмитро Козак, заступник керівника адміністрації президента Росії. Він підкреслював, що російська влада не обговорювали можливість приєднання Донбасу. «Козак озвучив спільну точку зору.

Дійсно, в керівництві Російської Федерації ніхто не розглядає можливість приєднання Донбасу на даний момент», – заявив Царьов.

За його словами, він хоче звернутися до всіх товаришів, які виступають з метою отримати дешевий піар.

Сепаратист впевнений в тому, що таке рішення влади Росії ніколи не приймуть, тому товаришам, які виступають з такими заявами, потрібно зрозуміти, що вони обманюють жителів Донбасу помилковими надіями.

Він нагадав, що жителі регіону неодноразово зверталися до влади Росії з цим проханням, але її завжди ігнорували.