В Україні змінилися правила отримання водійського посвідчення: МВС затвердило дві інструкції

МВС змінило правила отримання водійського посвідчення, внісши корективи в теоретичний, практичний іспити і зобов’язавши автошколи вести відеофіксацію цих процесів.

Про це повідомляє «Ліга закон» з посиланням на наказ МВС № 408 від 6 липня.

Так, Міністерство внутрішніх справ затвердило: Інструкцію про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія; Інструкцію про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото – і відеотехніки), збереження отриманої з допомогою них інформації та доступ до неї. Зазначається, що наказ набрав чинності в день публікації.

Так, тепер засвідчує підготовку та перепідготовку водіїв ТЗ будуть значитися тільки: посвідчення про проходження школи водіння, документ повинен значитися в базі ЄДР МВС; документи про закінчення навчального закладу, що спеціалізується на підготовці водіїв транспортних засобів за умови, що в установи є відповідна ліцензія.

Якщо учень не пройшов іспит після проходження школи, його документи дозволяють виправити це протягом двох років.

Теоретичний іспит

В екзаменаційному білеті буде 20 питань, в якому буде по п’ять варіантів відповідей — лише один з них правильний. Учням будуть ставити тільки ті питання, які стосуються їх категорії транспорту. На всі запитання учень повинен відповісти за 20 хвилин. При допущенні трьох і більше помилок, не встиг відповісти на всі питання, був викритий у списуванні, то його відповіді не зараховуються, а іспит вважається не зданим.

Результати теоретичного іспиту зберігаються три місяці, провалив тест учень не буде допущений до практичного іспиту.

Практичний іспит

Перший етап практичного іспиту проходить на спеціальній ізольованій від дорожнього руху майданчику, тест проходить не менше 10 хвилин до визначення вміння керувати ТЗ. Другий етап в умовах міста буде проводитися не менше 20 хвилин. На цьому етапі інструктор визначить здатність керувати ТЗ безпечно для інших учасників руху.

Тривалість практичної частини не повинна перевищувати 60 хвилин, в учня є три спроби перездати практичний іспит. Якщо три спроби виявилося недостатньо для засвоєння матеріалу, в четвертий раз учня допустять до практики після повторного проходження курсу.

Відеофіксація

Теоретичний і практичний іспити записуються на відео. На ролику будуть зафіксовані особи учня, інструктора, їх дії, тривалість іспиту, всі дії присутніх в машині, дата зйомки. Примітно, що відео записується таким чином, щоб зберегти кадри навіть у разі відключення живлення.