ЗМІ розкрили таємну мати молодшого сина Лукашенка

Миколи Лукашенка називають мало не завидним нареченим в СНД, а про його майбутні шанси на президентський пост Білорусі не говорить тільки ледачий. 15-річний юнак всюди супроводжує свого високопоставленого батька, а ось про його матері довгі роки не було нічого відомо.

Ім’я Коліном мами тримається в суворій таємниці, але журналісти впевнені, що їй є Ірина Абельська. У середині 90-х жінка працювала особистим лікарем Лукашенко. За заявами інсайдерів, робочі відносини глави держави і підпорядкованої досить швидко вийшли на інший рівень, а в 2004-му на світ з’явився їхній син.

Офіційно Олександр Лукашенко з 1975 року перебуває в шлюбі з Галиною Желнерович, але, за чутками, не живе з нею з початку 90-х. Від цього союзу у політичного лідера є двоє синів Віктор і Дмитро.

Про матері молодшого Миколи Олександр Григорович говорити не любить: лише в одному з інтерв’ю він згадав, що його батько за професією лікар.

Також у Ірини Абельською є старший син Дмитро від першого шлюбу. Молодий чоловік пішов по стопах мами і став медиком. До речі, зараз жінка працює в Республіканському клінічному медичному центрі Управління справами президента, де вона займає посаду головного лікаря.

Коля Лукашенко продовжує отримувати середню освіту. Нещодавно стало відомо, що він вступив у 10 класу ліцею Білоруського державного університету за фахом «Біологія». Олександр Григорович неодноразово зізнавався, що дуже пишається успіхами молодшого сина.