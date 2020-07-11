Спритні шахраї навчилися обманювати банкомати: як це відбувається

В Україні в червні порівняно з травнем кількість виявлених скимминговых пристроїв (їх шахраї встановлюють у банкоматах, щоб скопіювати дані карт) злетіло на 220%. Клієнти банків використовують свої карти, а шахраї за допомогою скримминга з банкоматів після роблять дублікати.

Експерт з кібербезпеки Марина Кобейник розповідає: скіммінг – це один із найскладніших спосіб шахрайства. Для цього потрібно спеціальний пристрій для випуску карт, камера або накладка на клавіатуру (щоб підглянути пін-код), скімінговий пристрій.

«Я б сказала, що це порівняно рідкісна схема. У банків є відносно точна статистика. Якщо клієнти самі переводять 500-1000 грн, повіривши розповідям по телефону, то з скриммингом все інакше – шахрайство відбувається не з вини клієнта. Тут достатньо просто скористатися банкоматом», – говорить Кобейник.

Заступник директора Асоціації «ЕМА» Олеся Данильченко з такою думкою не погоджується: скримінг активно використовують шахраї, технології розвиваються. Мовляв, зловмисники фактично влаштували гонку озброєнь з банками» і кожного разу знаходять новий спосіб обійти заходи безпеки.

«Це не рідкісне явище. Встановлюється пристрій або на картрідер, або всередині самого картрідера. І це проблема, їх помітити практично неможливо. Але їм же треба ще та пін-код отримати. Для пін-коду встановлюється мініатюрна камера, або в фальш-панелі, або десь поруч», – розповідає Данильченко.

На фото нижче можна побачити, як виглядає накладка на пристрій для зчитування карти. Шахрай підходить до банкомату, вставляє скіммінг в роз’єм, прикріплює камеру до стінки банкомату, або ж встановлює спеціальну накладку на клавіатуру, яка запам’ятовує, які цифри набирав клієнт банку.

Після вже інший шахрай знімає скіммінг, камеру або накладку. Далі вони використовують зібрану інформацію для випуску ідентичних карт. Скіммінг зчитує дані магнітної стрічки на карті, що дозволяє випустити дублікат.

Потім шахраї в різних банкоматах з підробленими картами і паролями перевіряють рахунки і знімають все до останньої копійки. Жертва цієї схеми розуміє, що позбулася засобів, тільки після того, як вони пропадають з рахунку.