Королева Максима у рожевому костюмі прийшла на конференцію (фото)

Королева Максима стала однією з перших монархинь, яка вийшла з карантину та відновила долокдаунове життя в усій силі.

Черговий вихід – вчора, на діджитал-презентації, де королева стала почесною гостею.

Тут королева Максима з’явилася в костюмі відтінку жуйки. Ніжний образ Максима доповнила комплектом з кольє і сережок, а також улюбленим годинником Cartier.

: bilshe.com

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