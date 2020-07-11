Американці з цим впораються

Практично всі реакції на кампанію #blacklivesmatter в російськомовному «Фейсбуці» можна було б звести до двох найбільш популярним типами (якщо говорити саме про «Фейсбуці», тобто про відносно «просунутої» частини суспільства):

1) «Консервативна» — наголос на різноманітні «перегини» цієї кампанії. На те, як її учасники затикають рот всім, хто скаже хоча б щось невідповідне їх позиції, вилучають книги з бібліотек і фільми з кінопрокату, домагаються звільнення неугодних, зносять пам’ятники і т. д. C апокаліптичними прогнозами щодо того, до чого це може призвести (як правило, супроводжуються посиланнями до наших 1920-му).

2) « * Прогрессистська» — повідомлення про те, що ніяких таких проблем немає. Це, мовляв, з Росії здається, що вони є, а в реальності в Америці їх ніхто не відчуває. А якщо щось таке і відбувається, то це цілком виправдано, і взагалі не на те ви звертаєте увагу, коли реальні проблеми — це лише расизм і дискримінація.

У реальності, наскільки я розумію, мають рацію і ті, і інші. Або і ті, і інші неправі — можна і так, і так вважати.

А саме: проблема «перегинів» дійсно існує, і американські інтелектуали її відчувають, і це цілком серйозна проблема — може бути, ще не така, як самі расизм і дискримінація, але теж вже серйозна. Проте особливо переживати за американців не потрібно. Все-таки там дуже сильні традиції свободи слова — набагато сильніше, ніж де б то не було в світі. Тому зі своїми «перегинами», швидше за все, вони впораються самі, досить швидко і досить успішно.

Черговий доказ цієї тези — відкритий лист кількох десятків найвідоміших англомовних журналістів, публіцистів і письменників, в основному «лівих» і «прогресивних» поглядів (включаючи Епплбаум, Фукуяму, Хомського, Роулінг і т. д.) В якому вони говорять саме про проблему «затикання ротів незгодним» і висловлюють готовність боротися з нею настільки ж рішуче, як і навпаки — з расизмом та дискримінацією.