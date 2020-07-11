Перша світова Фірташа

Газове крило Group DF стоїть на порозі глобальної перемир’я з владою.

Обласним газопостачальним компаніям (облгазам) час готуватися до чергового виходу на перші смуги профільної преси. Як стало відомо «ОЛІГАРХУ», 24 червня Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов цих підприємств у боротьбі з Міністерством енергетики. Мова йде про скасування минулорічного рішення суду першої інстанції, який тоді визначив Нацкомісії з регулювання енергетики відповідальним органом за утвердження рівня виробничо-технологічних втрат газу в мережах облгазів.

Сперечатися з цього приводу сторони почали ще п’ять років тому, в 2015 р. Але на самому старті цієї сутички питання стояло по-іншому: яким повинен бути цей самий рівень втрат газу? Облгази наполягали на тому, що він повинен визначатися за давньою формулою, затвердженою міністерським наказом №264 ще в 2003 р. В Міненерго говорили, що та методика давно застаріла і потрібно переходити на розрахунки за сучасними правилами, затвердженим наказом відомства №122 від 2 березня 2015 р.

Якщо зводити до суті, то мова звичайно ж була про гроші: «стара» методика від 2003 р. приносила значно більше на банківські рахунки облгазів, тоді як «нова» від 2015 р. скоротила цей бюджет кратно. Рахунок йшов про сотні мільйонів гривень. Це видно на прикладі локального спору «Київоблгазу» з Міненерго та НКРЭКУ, про який повідомляв «ОЛІГАРХ».

Ще на самому своєму старті боротьба облгазів з профільним міністерством виглядала захоплююче. Чого тільки вартий той факт, що для відстоювання своїх прав в Окружний адміністративний суд Києва звернулося відразу три десятки позивачів-облгазів. Їх вимоги були однотипними, тому виявилися об’єднані в одне провадження. Був у цьому і корпоративний зміст: практично всі газові компанії керувалися групою Дмитра Фірташа. Але як показала практика, простіше від цього не стало: тяганина з Міністерством енергетики затягнулася до сьогоднішніх днів.

За ці роки в сутичці було все: то облгази домагалися повного визнання своїх вимог, то Міненерго отримувала на руки рішення апеляційного суду, спускавшего справу на першу інстанцію для повторного розгляду. У цьому ж контексті видавалося і вищезгадане свіжа постанова Шостого апеляційного адмінсуду. Його контекст зводиться до того, що за перегляд рівня нормативних втрат газу відповідає все-таки Міненерго (а не нацкомісія з питань регулювання енергетики, як на тому наполягали адвокати міністерства).

Зараз відомству Ольги Буславец нічого не заважає спробувати оскаржити цей вердикт у касаційній інстанції, і тим самим зробити черговий крок до затягування процесу на місяці. Але джерела «ОЛІГАРХА» прогнозують, що цього не станеться тому що між Міністерством енергетики та газопостачальними компаніями досягнута домовленість про перемир’я.

Зараз ця условленность має усний характер, але вже скоро почне виражатися в прикладних діях сторін. За даними «ОЛІГАРХА», мова йде про рішення ключовий хронічної проблеми – нормативів споживання газу населенням, чиї оселі не оснащені приладами обліку (лічильниками). Ще при прем’єр-міністрі Арсенія Яценюка ці нормативи були різко знижені, і з тих пір облгази не залишали надію повернути розрахунки до старих орієнтирів.

Як і у випадку зі згаданими нормативно-технологічними втратами в якості інструментарію “відновлення справедливості” облгази обрали суди. І, знову-таки, як і у випадку з судами щодо нормативно-технологічних втрат, спори за рівень нормативів споживання газу стали затягуватися на роки. Юридичні суперечки на цей рахунок не вщухали аж до останнього часу, але зараз Міністерство енергетики готується підвищити нормативи.

Так, для українців, у яких є лише газова плита, ця планка буде зрушено з 3,28 куб м до 5,2 і 7,6 куб м (залежно від сезону споживання). А для населення, у якого є газова плита і газова колонка, норматив планується підвищити з нинішніх 10,5 кубометрів до 16,3 і 27 (залежно від сезону). Ці наміри наростять доходи газових компаній в рази, а разом з ними адекватно збільшать і їх ліквідність.

Але найбільш значимим в запланованої процедури є те, що вона стане першим прикладним прикладом перемир’я влади з Дмитром Фірташем, якого той безуспішно домагався останні роки.