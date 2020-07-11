Під Києвом через нетрадиційну орієнтацію на смерть забили чоловіка

У поліції Київської області встановили деталі вбивства у Вишгороді.

Тіло 34-річного чоловіка було знайдено закопаним на старому міському кладовищі.

Як стверджується у сюжеті “Надзвичайних новин”, причиною загибелі чоловіка стала його нетрадиційна сексуальна орієнтація.

У поліції встановили, що загиблий сторож на місцевому будівництві випивав у компанії трьох робітників. Так як чоловік належав до ЛГБТ-спільноти, він почав приставати до одного із знайомих з інтимними намірами. В результаті стався конфлікт і троє чоловік до смерті забили сторожа.

Після смороду віднесли тіло і закопали серед старих могил. Розтин тіла показав, якби потерпілому викликали “швидку допомогу”, то його можна було врятувати. На даний момент підозрювані затримані. Ними виявилися чоловіки 19, 45 і 46 років, один з яких вже був неодноразово судимий.