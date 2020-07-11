Бойовики обстрілюють ремонтні бригади, не дозволяючи відновити водопостачання Новотошковского

Обстріли з боку окупантів не дають відновити водопровід у Новотошковском Попаснянського району Луганської області. Троє діб селище залишається без води. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування «Восход» Збройних сил України.

«Російські війська двічі обстрілювали ремонтну бригаду і так і не дали усунути порив труби. Адже міномет бив під час роботи ремонтників у кілька десятків метрів від місця аварії. Один з майстрів навіть отримав легке поранення», — йдеться в повідомленні.

«На сьогоднішній день нам не вистачає п’яти годин, щоб завершити роботи і закопати труби. Ми два рази запитували режим тиші, але він був порушений. ОБСЄ зафіксували факти агресії, але на цьому все. Ситуація дуже важка», — розповів керівник військово-цивільної адміністрації селища Новотошковское Дмитро Кондратьєв.

Водопровід в районі Новотошковского під час обстрілу лопається через вібрації землі, і його постійно доводиться лагодити. На цей раз порив стався ще 18 червня, і воду в селище продовжували подавати, хоча на другий-третій поверх вона майже не доходила. Тепер же питну воду в селище доставляють гуманітарні організації.

«Бійці ж стверджують, що окупанти коригували обстріл з квадрокоптера. І вони не могли переплутати громадянську бригаду робітників, одягнених у спецодяг з військовослужбовцями», — йдеться в повідомленні командування.