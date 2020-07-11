Сенченко заявив про знищення українських виробників боєприпасів великого калібру

Народний депутат V, VI, VII скликань, в. о. заступника глави Адміністрації президента у 2014 році Андрій Сенченко заявив, що інформація про те, що українська армія вчасно закуповує боєприпаси, не відповідає дійсності. Про це він повідомив в ефірі програми «Право на владу» каналу «1 + 1» 9 липня.

Сенченко впевнений, що необхідно вже зараз залучати до відповідальності осіб Міноборони України, які відповідають за виконання державного оборонного замовлення, так як за півроку не було закуплено жодного снаряда.

За його словами, відбувається вже другий акт знищення українських виробників боєприпасів великого калібру. Сенченко сказав, що спочатку ФСБ брала участь в комбінації з «втягуванням» заводу «Артем», де фактично вкрали гроші, виділені державою.

Він підкреслив, що зараз виробництво боєприпасів великого калібру в Україні намагаються знищити повністю.