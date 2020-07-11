Мерзотники у владі торгують нашою Батьківщиною

Після Порошенка до влади прийшла маріонетка – спільна креатура всіх тих, хто має намір дограти в Україні свою брудну гру, довівши гібридну війну на нашій землі до логічного кінця…

Ну що, чергова тиждень не минув без чергового сорому за обраного народом керманич? Багато вважають розмова Путіна і Порошенко міжнародним скандалом. Як по мені, так це триваюча деморалізація тих небагатьох, у кого ще залишилася совість. Їх треба добити, щоб не дзявкали в цьому мінливому світі. Тому ще порцію солі або кислоти їм на зяючу рану їх совісті не завадить.

Такі оцінки висловила минулої ночі в Фейсбуці популярна публіцист і письменник Олена Ксантопулос.

Почну здалеку. Хтось з вас думає, що «холодна війна» була виграна Заходом і, тому, була закінчена. Хтось з політологів говорив навіть про кінець історії – мовляв, більше боротися не з ким. Імперія за «залізною завісою» припинила своє існування. Це не так. Нагадаю один епізод: стіна, що розділяє Берлін, науки за скоєне, впала і за один день на територію ФРН перейшло 100 тисяч осіб.

Курйоз, однак, полягала в тому, що далеко не всі громадяни НДР хотіли возз’єднання зі своїми західними сусідами. Егон Кренц, останній глава НДР, вважав, що Горбачов «кинув» їх. Він сподівався, що під час зустрічі з Бушем-старшим, Горбачов оголосить про продовження «холодної війни» і возз’єднання обох Німеччин не відбудеться. Горбачов і, правда, заїкнувся про холодну війну, але Буш тут же знайшовся і закінчив фразу так: «так, так, холодна війна, але ми її вже виграли». Більше це питання не обговорювалося.

Питання, можливо, і не обговорювалося, але сама «холодна війна продовжилася. Просто тепер вона зветься «гібридної війною».

Відразу, після розвалу радянської імперії, Захід забрав три балтійські республіки – Естонію, Латвію і Литву. Росія (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18), що успадкувала всі активи СРСР, його славу і ганьбу, а також ядерну зброю, не намагалася ці республіки повернути відкритою силою або через «нас там немає». Росія промовчала. Але настала ера Путіна – збирача втрачених земель, і ситуація змінилася.

Росія стала зміцнюватися. Похвалитися технологіями вона не могла, однак у неї були ресурси, газ, нафту, ядерна кийок і Меркель, яка допомогла Путіну обплутати всю Європу газовим спрутом.

Захід почав запускати «помаранчеві революції» і експортувати «демократію». Країни втрачали своїх диктаторів, там вибухали повстання і громадянські війни, економіка занепадала, демократія не прищеплювалася, але запановує хаос. На тлі цього хаосу стали з’являтися екстремістські терористичні організації. Захід почали стрясати теракти.

З’явилася Аль-Каїда, багато хто з воїнів якої були навчені самими ж американцями, не кажучи вже про фінансування. Цих дружніх борців за свободу американці тренували для опору радянської інтервенції в Афганістані. Ціле десятиліття ця «дружня сила» показувала Заходу своє справжнє обличчя, підриваючи американські посольства, авіаносці і метро в Лондоні, але ніяк не доходило, що щось на зразок 11 вересня 2001 року просто неминуче і станеться дуже скоро.

Що стосується Росії, то після того, як Меркель ввела одного з «пітерської шпани» в G7 і G20, а Буш-молодший побачив в очах ВВП «душу», той вирішив, що настав його час. За Грузію Путіна ніхто навіть не покартав, за Україну покартали трохи- невиразними санкціями.

Між іншим, маленька Грузія – наочний приклад того, як перемога у гібридної війні опинялася в руках Заходу, то Росії.

Наша з вами Україна теж стала одним із полігонів «гібридної війни». На нашій території були випробувані всі технології Заходу і Росії. Тепер на нашій землі дві супердержави борються за президентські вибори в США. Боротися за вибори в Росії немає сенсу. Там, як не голосуй, все одно буде Путін, тому його терміни обнулили і посадили на трон до 2036 року. А ось за Америку варто поборотися. Цей колос вже хитається, хочу вам сказати, що обидві супердержави – і Росія, і США, виявилися супердутыми. Америка вже другий раз буде вибирати з меншого зла, а ми з вами, як ніхто інший, знаємо, що це дорога в нікуди.

Але ось що цікаво, в Україні – наші президенти настільки продажні, що вони одночасно служать двом господарям. Так, Україна перебуває під зовнішнім управлінням, але управляється вона з двох сторін – з сходу і з заходу. Одні підривають Україну зсередини, інші відкушують шматки її території. Одні зливають запису на користь демократів, інші – на користь республіканців. Обидві партії вже давно в глибокій політичній кризі, як і Росія, але Україна зуміла забруднити себе тим, що встигає лизати дупи всім підряд.

Ви здивовані, що Порошенко улесливо хихикає під час розмови з Путіним, що пропонує йому забрати Широкіно (хрін з ним), щось вирішити з економічних питань, розповідає, що вже вибудував свою вертикаль, вітає його зі «святом весни і праці» і тисне руку в кінці? А ВВП його «обіймає»? Я – ні, не здивована, тому що я п’ять років писала про Порошенка і пам’ятаю, з чого все почалося з поїздки на оглядини до Відня до Фірташа. Порошенко повинні були благословити в Кремлі точно так само, як його благословили перед цим на Заході. У Кремлі його благословили тихо, в Конгресі США йому влаштували овації.

Порошенко – це той цинічний, жадібний і безпринципний правитель, який правив не в інтересах українського народу, а в ім’я вигоди обох недругів України.

Саме тому Петро Олексійович так мило поговорив з Путіним у квітні 2015 року, одразу після всіх кривавих котлів, в яких загинули сотні, якщо не тисячі українських солдатів і добровольців.

Після Порошенка до влади прийшла маріонетка – спільна креатура всіх тих, хто має намір дограти в Україні свою брудну гру, довівши гібридну війну на нашій землі до логічного кінця. Порошенко допоміг демократам як зміг – він злив Манафорта і організував відмивання величезних сум через сина Байдена, так що президентську кампанію 2020 року в США оплатили не тільки американські платники податків, а й українські. Порошенко допоміг Путіну, здавши йому наші землі (так, формально це робив Турчинов, який тепер очолить виборчий штаб Порошенка, але невже ви думаєте, що в лютому і березні 2014 року Порошенко не знав, що відбувається?!). Потім Порошенко ще раз підіграв Путіну, підписавши мінські домовленості, за яким Україна повинна була капітулювати.

Захід мінський договірняк підтримав – по-перше, Олланд згадав у своїх мемуарах, що пункти Мінського договорняка були написані Меркель і Путіним. Підтримавши цей договірняк, Меркель прикрила Європу від загрози. Підтримавши цей “договірняк” з Росією, Захід просунувся ще на один крок до знищення України. Тому що набагато спокійніше було б в Європі, якби половина України належала Європі, а половина – Росії.

Куди подітися пересічному українцю? А кому до нього справа? Як і до пересічного грека, земля якого вже давно заложена і перезаложена міжнародним лихварям. Греції зберігають особа тільки тому, що вона є форпостом ЄС в Середземномор’ї і однієї з південних кордонів Європейського Союзу.

Але, повернемося до Зеленському. Порошенко, виконавши для Заходу, що міг, не міг просунутися далі, оскільки у нього не було абсолютної більшості в Раді. Адже двуличному Заходу все ж треба дотримуватися зовнішні пристойності. Треба було віддати на дерибан українську землю і українські підприємства. Тому вигадують такий проект, як Зеленський, який прокричав, що він вирок того, кого ненавиділа вся Україна. Це спрацювало. У Зеленського не тільки 73% підтримки, але і абсолютну більшість у Раді. Тепер він може продати землю. І він це робить.

Тепер, коли Росія накладе лапу на свою частину України, земля вже буде скуплена західними банками і корпораціям. Ніхто два роки чекати не буде і ніяких референдумів влаштовувати теж не буде. Перед знищенням прекрасною і унікальною України, в якій ні в якому разі не повинно було народитися машинобудування, її західні партнери» скуплять зсередини, поки східні будуть окупувати її землі.

Зеленський, який оселився на совковою державної дачі Ющенка, швидше за все, останній безславний президент України. Адже не дарма, сміючись над нами у весь голос, в останньому сезоні «Слуги народу» вони показали нам карту з нарізаною на шматки Україною. А ми дивилися не на карту, ми дивилися на велосипед.

Після всього сказаного у мене одна надія – на вищі сили. Я не знаю точно, що буде восени, але я знаю, що вона буде жахливою. І в цьому жаху і хаосі, можливо, Україна вистоїть. Бо жах тепер поширився по всьому світу і у всіх цих політичних покидьків не вистачає мужності сказати народам світу правду про те, звідки все-таки взялася ця зараза, яка продовжує косити людей при +44С, як, наприклад, в Арізоні.

Ось і все, що я хотіла вам сказати. Хотіла сказати вам правду — про мерзотників, які торгують нашої з вами Батьківщиною. І запам’ятайте те, що сказав Вольтер: «Свобода — це не те, що вам дали. Це — те, що у вас не можна відняти».

P. S. Що стосується майбутнього України, але на сьогоднішній день розклад досить простий: якщо Байден стане президентом, то скоріше всього, Зеленський посунеться і поступиться місцем Порошенко, який буде продовжувати війну з українським народом до переможного кінця. При такому розкладі, можливий навіть Майдан. Демократи не пошкодують бабла, їм не в першій. Хоча, їх може влаштувати така маріонетка, як Зеленський. Якщо український народ мовчки дивиться, як його роздягають, яка різниця, хто це робить? Якщо перемога дістанеться Трампу, до речі, зараз Конституційний суд США змусив, нарешті, Дональда показати свою податкову декларацію, то до влади в Україні прийде Медведчук. Якого, між іншим, повернув до політичного життя в Україні Порошенко. Аваков буде діяти за обставинами.