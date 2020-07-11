У США чоловік на викраденому авто врізався в жінку на викраденому авто

Обох учасників ДТП та викрадачів відразу заарештували

В американському місті Ньюберг, штат Орегон, днями поліція заарештувала двох людей, які потрапили в аварію на окремо викрадених автомобілях. Про це повідомляє пресслужба поліції міста.

Згідно з повідомленням, поліцейські зранку переслідували 27-річного Ренді Лі Купера, який втікав на викраденому авто Toyota Land Cruiser, доки не врізався у Buick Regal, який проїжджав поруч. Оформляючи затримання Купера, поліцейські з’ясували, що за кермом Buick Regal також була викрадачка — 25-річна Крістін Ніколь Беге. Про зникнення цієї автівки власник повідомив ще три тижні тому.

Обох учасників ДТП та викрадачів відразу заарештували: Купера — за викрадення й опір поліції, а Беге — за викрадення та водіння в нетверезому стані під впливом інтоксикантів.

: zik.ua

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