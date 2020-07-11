У Росії сін чемпіонки світу порубав людей мачете

У Ленінському суді Тюмені відбувся перший розгляд кримінальної справи щодо Володимира Проскурякова, сіна дворазової чемпіонки світу з бодібілдингу та депутатки Тюменської міськдуми Наталії Проскурякової, відзначається в картотеці суду.

За даними слідства, 6 червня Проскуряков прийшов до своєї колишньої дівчини – студентки-архітекторові, у якій в гостях перебував її однокурсник, разом з яким вона виконувала проектну роботу.

Проскуряков накинувся на хлопця з мачете, завдавши тяжкі рани голови, тіла і лівої руки. На крики дівчини в квартиру вбігли двоє сусідів.

Один з чоловіків, який намагався зупинити юнака, також отримав важку рубану рану руки. Підозрюваного вдалося затримати тільки екіпажу поліції.

Було порушено кримінальну справу за статтею 112 КК РФ ( “Умисне заподіяння шкоди здоров’ю середньої тяжкості”).