Російські війська обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного, втрат немає, – МОУ

Російські війська з початку доби один раз порушували режим тиші в зоні проведення операції Об’єднання єднаних сил на Донбасі.

Як передає ІНФОРМАТОР, про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Сьогодні, 11 липня, російсько-окупаційні війська продовжили застосування заборонених зразків озброєння на приморській області нашої оборони. З близько 4:00 ранку ворог випустив 15 хв 120-го і 82-го калібру по позиціях наших мужніх захисників поблизу Водяного”, – заявив прес-офіцер МОУ Дмитро Гуцуляк у щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

Відзначається, що втрат в результаті обстрілу з боку російських бойовиків серед українських військових немає.