На Донеччині загинув 31-річний лейтенант ЗСУ

У п’ятницю, 10 липня, на Донбасі, в результаті мінометного обстрілу позицій ВСУ з боку найманців РФ загинув молодший лейтенант, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Тарас Матвіїв.

Про це повідомив керівник Львівського обласного військового комісаріату Олександр Тищенко.

«Вчора під час обстрілу українських позицій російськими найманцями загинув захисник з Жидачивщины, молодший лейтенант Тарас Матвіїв. Молодий офіцер, у якого все життя повинна бути попереду. Він захищав український народ від ворогів, щоб звуки вибухів і свист куль для нас не були знайомі. Але ворожа міна забрала його від нас. Війна триває і безжально забирає життя найкращих синів України», — наголошується в повідомленні.

31-річний Тарас Матвіїв закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був блогером в ряді видань, зокрема, «Дивись.Інфо», LB.ua, «Львівська мануфактура новин».

Журналіст, волонтер ГО «Народний легіон», один з координаторів «Пошукової ініціативи» — організації, яка розшукує зниклих людей під час Революції Гідності. Учасник 3-ї сотні Самообороні Майдану.

Чинний депутат Жидачівського райради Львівщини від Української Галицької партії.