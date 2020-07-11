Найсильніший педіатр світу: легендарний український силач Тягнизуб працюватиме у лікарні на Львівщині

Олег Скавиш, більш відомий як силач і світовий рекордсмен Тягнизуб, – лікар-педіатр з 15-річним стажем та з успішною практикою у Львові. Зараз, після запуску іншого етапу медичної реформи, він вирішив долучитися до команди лікарів у шахтарському містечку Соснівці, що на Львівщині.

Цю інформацію підтвердив сам Олег Тягнизуб у коментарі кореспонденту Еспресо.

“У цій лікарні працює мій кращий друг, який і запропонував приєднатись до їхнього колективу. Мені це стало цікаво, адже медичний заклад у Соснівці має амбітні цікаві плани і активно розвивається. То ж, окрім основної роботи у Львові, тепер одного разу на тиждень я буду працювати тут. В цю п’є ятницю у мене якраз був перший робочий день. Черги під кабінетом не було. З усім знайомився – все тільки починається”, – прокоментував лікар. Також про залучення в свої ряди досвідченого педіатра повідомляє лікарня Соснівки:

“Із 10 липня у Міській лікарні Соснівської міської ради починає працювати найсильніший у світі педіатр! Олег Скавиш – лікар педіатр вищої категорії, має спеціалізацію з дитячої ендокринології.

У Соснівці лікар Скавиш здійснюватиме прийом пацієнтів щоп’п’ятниці з 9:00 до 16:00″. Та все ж основним місцем роботи Олега Скавиша залишається у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, де він працює педіатром-ендокринологом. Нагадаємо, Олег Скавиш відомий як силач Тягнизуб, який зубами піднімає та тягне різні важкі предмети. На його рахунку десятки рекордів України.

У 2018 році його досягнення було внесено у Книгу рекордів Гіннеса. Тоді він протягнув корабель вагою 614 т на відстань понад 16 метрів. Усі свої рекорди встановлює для допомоги дітям, хворим на рак. А також, щоби привернути увагу до проблеми безпритульних тварин.