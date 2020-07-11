Українцям розповіли, як розрахувати індексацію пенсій

Результатом пенсійної реформи має стати те, що кожен українець зможе отримувати відразу по дві або три виплати замість однієї.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на матеріал видання «Пенсійний кур’єр«.

В Україні планується щорічно проводити перерахунок пенсій. Незважаючи на заплановані терміни, в нинішньому році перерахунок відбувся пізніше, ніж було заплановано спочатку. При цьому виплати підняли не всім пенсіонерам, із-за чого у людей виникли логічні запитання.

«Отримую пенсію за віком з 15 травня 2018 року. Чому не була здійснена її індексація з травня 2020?», — запитав один з українців, що вийшов на заслужений відпочинок

Відповіддю чоловікові стало детальне роз’яснення, чому його виплата так і не була підвищена. Пенсіонеру була призначена пенсія за віком, розмір якої розрахований у відповідності з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно з пунктом 44 Прикінцевих положень Закону у період з 1 січня по 31 грудня 2018 при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник по 2016 і 2017 роки (5377,90 гривень), із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

Саме із-за цього при призначенні пенсії в даному випадку було враховано показник середньої заробітної плати в розмірі 5377,90 гривень. Постановою Кабміну України від 20.02.2019 № 124 затверджено Порядок проведення перерахунку пенсії відповідно до частини другої статті 42 Закону.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що в 2019 перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, враховується для обчислення пенсії, що здійснюється шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, за станом на 1 жовтня 2017 (3764,40 гривень) на коефіцієнт, визначений відповідно до абзацу першого пункту 4 цього Порядку (1,17).

Кожний наступний перерахунок в зв’язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, здійснюється з урахуванням збільшеного в попередні роки показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, що враховується для обчислення пенсії.