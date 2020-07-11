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Українцям розповіли, як розрахувати індексацію пенсій

11.07.2020

Результатом пенсійної реформи має стати те, що кожен українець зможе отримувати відразу по дві або три виплати замість однієї.

Про це повідомляє портал «Хвиля» з посиланням на матеріал видання «Пенсійний кур’єр«.

В Україні планується щорічно проводити перерахунок пенсій. Незважаючи на заплановані терміни, в нинішньому році перерахунок відбувся пізніше, ніж було заплановано спочатку. При цьому виплати підняли не всім пенсіонерам, із-за чого у людей виникли логічні запитання.

«Отримую пенсію за віком з 15 травня 2018 року. Чому не була здійснена її індексація з травня 2020?», — запитав один з українців, що вийшов на заслужений відпочинок

Відповіддю чоловікові стало детальне роз’яснення, чому його виплата так і не була підвищена. Пенсіонеру була призначена пенсія за віком, розмір якої розрахований у відповідності з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Згідно з пунктом 44 Прикінцевих положень Закону у період з 1 січня по 31 грудня 2018 при призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, обчислена як середній показник по 2016 і 2017 роки (5377,90 гривень), із застосуванням величини оцінки одного року страхового стажу в розмірі 1%.

Саме із-за цього при призначенні пенсії в даному випадку було враховано показник середньої заробітної плати в розмірі 5377,90 гривень. Постановою Кабміну України від 20.02.2019 № 124 затверджено Порядок проведення перерахунку пенсії відповідно до частини другої статті 42 Закону.

Пунктом 5 Порядку передбачено, що в 2019 перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, враховується для обчислення пенсії, що здійснюється шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, за станом на 1 жовтня 2017 (3764,40 гривень) на коефіцієнт, визначений відповідно до абзацу першого пункту 4 цього Порядку (1,17).

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Кожний наступний перерахунок в зв’язку із збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, здійснюється з урахуванням збільшеного в попередні роки показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, що враховується для обчислення пенсії.

 

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