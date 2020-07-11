Злата Огнєвіч знялася у білизні в новому кліпі

У новому кліпі на пісню “Богиня” співачка Злата Огнєвіч постала у вельми незвичному відвертому образі — у мереживній спідній білизні.

Нова відеоробота опублікована на YouTube-каналі артистки. Як йдеться в описі до кліпу, його мета — донести до суспільства важливу думку: кожна дівчина та жінка особлива і бездоганна, незважаючи на вагу, вік, професію й інші особливості.

“Я вже довгий час виношувала ідею створення такого відео, адже пісня “Богиня” саме про це: про жіночу красу, індивідуальність та особисту магію кожної з нас”, – поділилася Огнєвіч.

Режисером відеороботи став Тарас Голубков, відомий за кліпами для Monatik, “Скрябіна”, Zivert та Філіппа Кіркорова.

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: unian.ua

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