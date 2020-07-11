На українському судні “Софія” стався спалах COVID-19

На українському судні “Софія” більшість членів екіпажу захворіли на коронавірус. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на нараді в Офісі президента України.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, судно “Софія”, у більшості членів екіпажу якого виявлено коронавірусну інфекцію, перебуває на карантині, хворі – під наглядом лікарів. “Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів щодо ситуації на судні “Софія”, екіпаж якого перебуває на карантині.

За словами очільника МОЗу, коронавірусна інфекція була виявлена у більшості членів команди, хворі перебувають під наглядом лікарів, увесь екіпаж – на ізоляції, визначено маршрути у разі потреби госпіталізації”, – йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо цього спалаху коронавірусу у ВП та МОЗ не повідомили.