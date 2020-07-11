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На Миколаївщині вантажівка на смерть збила прокурора

11.07.2020

На Миколаївщині водій вантажівки скоїв смертельний наїзд на прокурора, який на узбіччі міняв шину свого автомобіля.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

«11 липня близько 9:20 на автодорозі М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» поблизу Миколаєва у дорожньо-транспортній пригоді загинув прокурор відділу прокуратури Миколаївської області Андрій Крупка», – йдеться в повідомленні.

Згідно з попередньою інофрмцією, працівник прокуратури зупинився на узбіччі змінити пробиту шину свого автомобіля. В цей час на нього здійснив наїзд вантажний автомобіль, після чого, не зупиняючись, зник з місця події.

Внаслідок ДТП прокурор отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер в реанімаційному відділенні Миколаївської центральної районної лікарні. Під час проведення поліцейської операції «Перехоплення» водія вантажівки було затримано біля міста Одеса. В ОГПУ висловили співчуття близьким та рідним загиблого.

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