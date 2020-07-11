Росія перетворила Крим на “срачник”: фанат Путіна поскаржився на приїжджих

В окупованому Росією Криму назріли проблеми, які місцева влада не може вирішити. А приїжджі росіяни після побаченого “срачніка” можуть і повернутися знову на відпочинок.

Про це в блоху на “Ехо Москви” написавши кримський блогер і прихильник анексії Криму Олександр Горний.

Він вказав, що в розпал сезону півострів зустрічає російського туриста високими цінами і поганим сервісом, пише “Обозреватель”. “Що нам готує нинішній туристичний сезон? Однозначно зростання цін на все.

Місцеві торгаші побачивши табуни материкових росіян, що мчати на кримські курорти, вирішили заробити, та так, що багато туристів в наступному році однозначно не поїдуть, якщо відкриють Туреччину і Європу. Кримський срачник з запахом шаурмі і чебуреків, лайном, що зливається в море – є ятається багатьом”, – написав він.

Горний вказав, що поки при владі знаходяться окупанти, то український півострів і далі буде “перетворюватися в гадючник, забудований шалманів”. “Подивіться на Феодосію. Місто і феодосійський район, куди входити Коктебель просто знищили за останній час. Нинішній сітіманагер рідкісній олень.

Всі це розуміють, включаючи Аксьонова (Сергій Аксьонов, “глава” Новини – Ред.), але ситуація зависла. Чому? Відповідь проста – за качену і по капусті”, – додав він. Також блогер відзначив, що за останній місяць ціна на пальне в Криму зросла до 53-54 рублів (понад 20 грн) за літр 95-го бензину.