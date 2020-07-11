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В аеропортах Києва та Львова встановлять лабораторії для проведення ПЛР-тестів прибулим пасажирам, – Криклій

11.07.2020

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що займається пришвидшенням процесу встановлення лабораторій в аеропортах Києва та Львова, щоб прибулі пасажири могли робити там ПЛР-тести й у разі негативного результату не проходили самоізоляції.

“Для уникнення скупчень людей біля лабораторій урядовець провів перемовини з Міністерством цифрової трансформації щодо розгляду можливості прив’язана зв’язати видачу результатів до додатку “Дій вдома”.

Це дасть змогу зменшити годину самоізоляції здорових пасажирів, які прибули до України”, – повідомляє прес-служба президента України в суботу за підсумками традиційної наради з представниками уряду і правоохоронних відомств, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

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