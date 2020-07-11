Всього 300 в світі. У Нігерії помітили рідкісних річкових горил

У Нігерії вперше за багато років на фото потрапили найрідкісніші в світі горили з дитинчатами. Це перші в історії зображення річкових горил на камери-пастки.

Зображення групи дозволяють припустити, що кількість особин цього підвиду горил може відновитися після десятиліть знищення, кажуть захисники природи в Нігерії.

Сім річкових горил, включаючи дитинчат різного віку, можна побачити на перших відомих знімках, знятих в горах Мбе на південному сході Нігерії Товариством охорони дикої природи (WCS).

Такі, що колись вважалися вимерлими після десятиліть агресивного браконьєрства, ці горили були заново відкриті в 1980-х роках. Захисники природи вважають, що в Нігерії налічується близько 100 горил і ще близько двох сотень мешкають в лісах Камеруну, на кордоні з Нігерією.

Зображення горил є яскравою ознакою поступового відродження виду, сказав Інаойом Імонг, директор проекту WCS Nigeria Cross River Gorilla Landscape.

«Дуже цікаво бачити так багато молодих річкових горил — обнадійлива ознака того, що ці тварини тепер добре захищені і успішно розмножуються після попередніх десятиліть полювання», — сказав він.

Хоча зображення надихнули захисників природи, Імонг сказав, що захист для горил все ще необхідний. «Хоча мисливці в регіоні більше не можуть переслідувати горил, загроза полювання залишається, і ми повинні продовжувати підвищувати ефективність наших зусиль щодо захисту виду».

: nv.ua

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