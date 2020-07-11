У Хабаровському краї пройшли мітинги на захист затриманого губернатора Фургала

У Комсомольську-на-Амурі і в Хабаровську пройшли мітинги на підтримку затриманого напередодні губернатора Сергія Фургала.

Як повідомляє DVHab.ru у Комсомольську-на-Амурі кілька десятків людей зібралися на акцію біля будівлі міськадміністрації. Учасники тримали в руках плакати з написами на підтримку арештованого глави регіону і скандували: «Свободу!». Проїжджали повз автомобілі та пасажирські автобуси підтримували учасників гудками.

Мітинг був несанкціонованим, але поліція не втручалася, але люди в штатському фотографували учасників крупним планом. Пізніше до мітингувальників приєдналися нові учасники з великим банером — з фотографією Фургала і написом »Я/Ми Сергій Фургал. Далекий Схід з Вами!».

Схожа акція пройшла в Хабаровську.

Крім того, вже понад 20 тис. підписів зібрала петиція на захист Фургала на сайті Change.org.

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня і після допиту в Москві – пред’явили звинувачення в організації вбивств підприємців в 2004-2005 роках і відправили під варту. Сам Фургал провини не визнає.