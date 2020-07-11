Коронавірус може розірвати єврозону на частини

Економічний спад за пандемії COVID-19 може призвести до відмови низки країн ЄС від євро.

Про це заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентилони в інтерв’ю виданню Die Welt.

«В Італії, Франції та Іспанії економіка знижується на десять-одинадцять відсотків. Це масштабно. Інші країни, такі як Данія, Польща, Швеція та Німеччина, схоже, краще переживають кризу; там мінус тільки чотири-шість відсотків. Те, про що ми завжди попереджали, тепер підтверджується: рецесія може розірвати єврозону на частини», – заявив єврокомісар.

Поточний економічний прогноз ЄС є доказом того, що план реконструкції «ЄС наступного покоління» необхідний як ніколи, – додав політик.

«Останні економічні дані є попередженням; рецесія стає глибше, ніж очікувалося, і країни єврозони розвиваються навіть більш плачевно, ніж прогнозувалося навесні», – додав єврокомісар.