Хворий коронавірусом український лікар записав звернення до всіх, хто не вірить у небезпеку

Директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин, який захворів коронавірусом, записав відеозвернення до українців, насамперед звернувшись до тих, хто не вірить у серйозність хвороби.

Ролик був опублікований в Facebook-спільноті Made in Uzhhorod. Зараз Русин є пацієнтом закарпатського обласного протитуберкульозного диспансеру та сьомий день хворіє коронавирусной пневмонією.

«Хочу звернутися до людей, які кажуть, що це фейк, відмивання коштів і т. д. Що ми маємо? Новий, не зрозумілий до кінця вірус оголосив нам війну. І це треба розуміти, як атаку. Лабораторний, не лабораторний – не має значення. Смертельно небезпечний вірус і понад півмільйона людей у світі вже померло», – нагадав лікар.

Русин у зверненні закликав українців дотримуватися протиепідемічних заходів для того, щоб уникнути зараження коронавирусной інфекцією.

Відео Facebook Made in Uzhhorod