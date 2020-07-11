Ігор Яковенко: З путінською Росією стало не про що говорити. Не тільки не про що, але і небезпечно

На 21-му році путінської влади Росія остаточно втратила не тільки ознаки демократичної держави, але і такі відмітні особливості держави взагалі, як дія хоч якогось права на своїй території. На державному рівні втрачені властивості членороздільної мови, здатність виразно пояснювати партнерам по переговорах свої цілі, розуміти цілі партнерів і йти на компроміси.

Комісія по радіо і телебачення Литви заборонила трансляцію російських телеканалів групи RT на територію своєї держави. На засідання, яке прийняло рішення про заборону, представники російських державних телеканалів запрошені не були. Зазвичай інша сторона запрошується, а тут не покликали. Говорити не про що.

Керівник литовського регулятора Мантас Мартишюс дипломатично пояснив це тим, що запрошують в тому випадку, коли мова йде про порушення», зміст яких є сенс обговорити з порушником, а в даному випадку обговорювати нічого, оскільки причиною заборони стали санкції Ради ЄС щодо контролюючого RT Дмитра Кисельова.

Тижнем раніше, коли аналогічне рішення ухвалила Національна рада з електронним ЗМІ Латвії, представник МЗС Марія Захарова довго обурювалася, вимагала від «міжнародних структур» засудити Латвію, волала до міжнародного права. Тому самому, звільнення від верховенства якого тільки що було визнано найбільшим досягненням путінської Росії.

Володимир Соловйов запросив з цієї нагоди в свою програму Маргарита Симоньян і вони довго потішалися над «невіглаством» співробітників латвійського регулятора, які визнали, що RT контролює Дмитро Кисельов, в той час як насправді цим займається Маргарита Симоньян.

Залишимо осторонь той факт, що власником RT є ФГУП МІА «Росія сьогодні», генеральним директором якого є Дмитро Кисельов. Так що латвійська і литовська регулятори у своїх формулюваннях абсолютно коректні. Але справа, звичайно, не в цьому. Просто для тих, хто визначає інформаційну політику в країнах Балтії, Росія перестала бути цікавою. Стало неважливо, хто і чим там керує. Важливо одне: щоб токсична інформація з російських джерел не проникала на територію їх країн.

З путінською Росією стало не про що говорити. Не тільки не про що, але і небезпечно. Народи країн Балтії в силу своєї історичної травми краще і гостріше інших відчувають ту задушливу сморід імперської агресії, яка знову, після недовгої перерви, стала виходити від Росії. Було б непогано іншим європейським країнам розвинути у себе таке ж чутливе нюх і взяти з них приклад послідовного дистанціювання від Росії…

Особливо актуальний цей приклад для України, яка більше за інших країн, окрім, мабуть, Сирії, страждає від російської агресії. Суть балтійського приклад не стільки в недопуску російських ЗМІ – тут Україна себе відгородила – мова йде про відмову в комунікації, відмову вважати путінську Росію співрозмовником, відмові що-небудь пояснювати Росії і слухати її пояснення.

Яскравим прикладом безглуздя комунікації з Росією стали переговори в рамках «контактної групи по мирному врегулюванню ситуацію на сході України». Тобто, якихось локальних цілей можна досягти, наприклад, домовитися про обмін полоненими. Але сподіватися на досягнення заявленої мети, тобто «мирного врегулювання» і повернення окупованих територій до складу України при нинішньому керівництві Росії можуть тільки дуже наївні люди.

Публічна риторика офіційних представників Росії кардинально відрізняється від публічної риторики представників «ЛДНР». Російські чиновники відверто клеять дурня, прикидаючись, що Росія тут взагалі збоку і взагалі вона присутня у тристоронній комісії виключно з людинолюбства. Представники бандитських «республік» набагато чесніші і відвертіші. Вони не приховують своєї ненависті до України і відкрито заявляють про свої цілі.

В інтерв’ю агентству ТАСС заступник голови адміністрації президента, який відповідає за відносини з Україною, Дмитро Козак, зробивши чесне обличчя, здивовано запитав: «Які кінцеві цілі переслідуються Україною? На яких умовах і через які механізми, на думку українських колег, ці завдання можуть бути вирішені? Запевняю вас, що досі, незважаючи на більш ніж п’ятирічні переговори, ні в кого повної ясності з цих питань немає».

Важко уявити собі людини, що має відношення до політики, який би не знав, що кінцевою метою України може бути тільки відновлення територіальної цілісності. З іншими цілями в українській політиці робити нічого. Так що Дмитро Козак досить невміло вдає з себе простофилю.

У свою чергу, глава терористичного анклаву «ДНР» Денис Пушилин чесно і відкрито заявив, що Донбас не повернеться до складу України, а непідконтрольні Києву території регіону націлені на розширення інтеграційних процесів з РФ.

«Жителі Донбасу не розглядають можливість возз’єднання з Києвом. Нам чужа русофобська і неонацистська ідеологія України, у нас інше ставлення до моральних норм, традицій, історичних цінностей. Майбутнє Донбасу пов’язане з Росією. Сьогодні ми націлені на посилення інтеграційних процесів з Російською Федерацією, перспективи повернення до складу України дорівнюють нулю», — повідомив Пушилин в інтерв’ю радіостанції «Говорить Москва».

Приблизно те ж, але іншими словами повідомив представник «ЛНР» в контактній групі Родіон Мірошник в ефірі програми «Вечір» Володимира Соловйова від 8.07.2020. Він пояснив, що «особливий статус», прописаний в Мінських угодах, «ЛНР» розуміють як створення «держави в державі». І додав, що це означає повну відсутність впливу України на все, що відбувається на території «ЛНР» і «ДНР». При цьому Мірошник зажадав, щоб нічого подібного не було у Івано-Франківська та Львова. В студії у Соловйова, природно, не знайшлося людини, яка б запитав, а навіщо Україні таке щастя…

На 21-му році путінської влади Росія остаточно втратила не тільки ознаки демократичної держави, але і такі відмітні особливості держави взагалі, як дія хоч якогось права на своїй території. На державному рівні втрачені властивості членороздільної мови, здатність виразно пояснювати партнерам по переговорах свої цілі, розуміти цілі партнерів і йти на компроміси. Замість цього путінська Росія постійно пристає до інших країн з вимогою визнати ту версію історії, яку вона вважає єдино правильною, вимагає поважати російських національних героїв і проклинати тих, хто вважається національним героям у сусідів, близьких і далеких.

А ще путінська Росія постійно бреше. Бреше грубо, нерозумно і неизобретательно. Росія стала нецікава світу. З нею стало не про що поговорити…

Ігор ЯКОВЕНКО,