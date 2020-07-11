Три мільйони євро: Шарій показав свою іспанську віллу

Блогер і лідер «Партії Шарія» Анатолій Шарій і його дружина Ольга Шарій опублікували фото і відео зі своєї вілли в Іспанії.

Днями у ЗМІ з’явилася інформація, що Анатолій Шарій живе на віллі, розташованій на «золотому узбережжі» Коста-Дорада в Іспанії, недалеко від Барселони. Вони припустили, що вартість будинку близько 1 000 000 євро.

Анатолій Шарій у коментарі «Країні» підтвердив, що мова йде про його будинку, але сказав, що його вілла коштує в три рази більше.

А сьогодні лідер «Партії Шарія» опублікував фото і відео зі своєї вілли на своїй сторінці в Facebook. А його дружина опублікувала фото біля басейну.

«Оля цим (будинком — Ред.) успішно займається і вміє перетворювати щось вартістю млн або просто землю в правильному місці в те, що стоїть три. Розумні будинки, де клацанням все відкривається або закривається, де електрика виробляється буквально з сонця або з повітря, де чотири лінії системи безпеки дозволяють людям відчувати себе спокійно, де всі деталі «в тему» і де все продумано для того, щоб людина могла жити і радіти», — написав Анатолій Шарій.