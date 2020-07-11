Кругом зрада: чому російська влада так розхвилювалися

Фон перших днів після «обнуління» — лякаюче-похмурий. Замість всенародного свята почалося полювання на відьом.

Щодо дій різноманітних представників режиму сьогодні дуже легко зрозуміти, наскільки далекі реальні цифри голосування щодо поправок до Конституції від «тріумфу». Не так поводяться справжні тріумфатори. Вони повинні бути розслаблені і великодушні — чого хвилюватися, коли 80% громадян всім задоволені і цілком схвалюють. А у нас нагорі прямо сум’яття якесь.

Замість урочистостей — арешти. Замість поблажок більшості, проявившему, за словами прес-секретаря президента, «найвищу явку і найвищий рівень підтримки», — підвищення тарифів ЖКГ прямо з 1 липня та нападки на тих, хто сказав «ні».

Вирує зазвичай малопомітний Совфед. Одні сенатори пропонують іменувати «зрадниками батьківщини» всіх, хто агітував проти переписування Основного закону. Інші — закрити дозволили собі критикувати конституційні новели ЗМІ та НУО. Всі вони, за словами сенатора Олега Морозова, — ворожі агенти, які до того ж прагнули знизити легітимність плебісциту через зниження явки. «Наша моніторингова група констатує грандіозний провал найбільш масштабною і безпрецедентної кампанії в ході голосувань в Росії, яка була організована ззовні і велася в нашій країні в останні п’ять місяців», — на повному серйозі доповів політик.

Треті, наслухавшись перше і друге, просять розширити і без того майже безмежні повноваження силовиків, щоб і далі припиняти всі і вся «в ім’я захисту нашого державного суверенітету». Сенатори явно дуже схвильовані, раз апелюють до грубої сили. Кого ж вони так бояться, якщо переважна більшість «за»?

У Громадській палаті, яка здійснювала спостереження за голосуванням, запропонували створити міністерство пропаганди, щоб переконливіше доносити до громадян істину в останній інстанції, не бентежачи незміцнілі уми різночитаннями. Під роздачу навіть морозиво «Веселка» потрапило. Хто б міг подумати, що провідники нетрадиційних цінностей підбираються до наших дітей таким бузувірським чином? Однак знайшлася добра жінка, розгадала підступний задум ворогів і доповіла президенту.

Все це було б смішно, але за словами йдуть справи. Фон перших днів після «обнуління» — не просто не святковий, а лякаюче-похмурий. Обшуки. Суди. Арешти. Кругом вороги, шпигуни та зрадники. Мигцем в телевізорі побачила рекламу одного м’ясо-молочного заводу, так там навіть школярку, потайки стащившую шматочок ковбаси зі столу, чомусь обізвали «шпигункою». Прямо в повітрі настрій епохи.

Маргарита Симоньян, розмірковуючи в одному з постів про те, хто ж писав в бюлетенях «ні», коли всі її знайомі повально ставили «так», робить висновок, що проти нових поправок і чинного режиму виступають тільки маргінали, яких не беруть в пристойних будинках: «Над ними сміються, їх засуджують, видаляють з вотсап-чатів… Я особисто знаю людину, власника малого бізнесу в маленькому місті, який звільнив з єдиного ста своїх співробітників, що голосував проти. Не тому, що йому, роботодавцеві, настукали б з мерії або ще звідки — ніхто не стежив, так і неможливо простежити, як голосують чиї співробітники, їх же не возили організовано на дільниці. А тому, що цей співробітник і так „говнился“ — запізнювався, не брав трубку, хамив. А тут ще заявив, що він проти…»

Вибачте за довгу цитату, але в даному випадку вона дуже співзвучна всіх цих хвилювань нагорі: адже, з точки зору тих, хто вважає себе російської «елітою», добропорядні громадяни просто не можуть бути проти чого-небудь, що ця еліта творить. А хто проти — той чи ворог-шпигун-зрадник, або в лайт-версії Симоньян — маргінал і поганий працівник.

Так, звичайно, психологічно легше змиритися з тим, що тебе не люблять і навіть не поважають. Але далі-то що? Звільнення тих, хто викладав в соцмережах свої бюлетені з позначкою «ні»? Введення кримінальної статті за сумніви в легітимності минулого плебісциту? Нехай не люблять і не вірять — лише б боялися. Не в’язниці — так суми. Шалені штрафи тим, кого вдалося врятувати від позбавлення волі, — явний натяк на небагатий, м’яко кажучи, вибір, який у нас залишився.

Не знаю і не хочу навіть думати, якісь там кремлівські вежі з якими буцаються, просто констатую: нервозність в країні йде зверху. Низи (що з більшості, що з меншості) впали в ступор від звалилися на них останнім часом проблем: це і коронавирусные канікули за власний рахунок, і втрата багатьма роботи-бізнесу, і масове зубожіння, і нескінченна втома від війни з усім світом і самими собою… Хочеться хоч трохи горезвісної стабільності, якої ще недавно так пишалися наші політики. Але сьогодні саме верхи старанно і все сильніше розгойдують човен.

Була б я, за прикладом наших сенаторів, прихильником теорії змов, подумала б, що вороги окопалися прямо під боком президента. Влаштувавши в країні замість тріумфального свята — показові репресії. Але мені чомусь здається, що це просто страх визнати, що ніякого провладної більшості вже немає. Моторошний страх перед майбутнім.