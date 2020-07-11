Лікарні південних і західних штатів США не можуть впоратися з другою хвилею коронавіруса — The New York Times

Друга хвиля пандемії коронавіруса нанесла потужний удар по південним та західним штатам США: лікарні в цих регіонах не тільки зіткнулися з нестачею обладнання для тестування і медикаментів, але і ледве справляються з припливом заражених, з-за чого змушені скасовувати планові операції і виписувати пацієнтів раніше терміну, а також перетворювати звичайні в реанімаційні відділення.

Про це повідомляє The New York Times.

Медики з цих регіонів зізнаються, що ледве справляються з ситуацією, і побоюються, що лікарням належить переносити пікове навантаження значно довше, ніж довелося в штатах, що постраждали від COVID-19 раніше.

Багато лікарень повертаються з відпусток допоміжний медперсонал і наймають нових лікарів: так, губернатор Флориди Рон Десантіс заявив про відправку ще 100 медбратів і медсестер в Майамі — при тому що лікарні міської системи охорони здоров’я і так набрали додатково 80 осіб молодшого та середнього персоналу тільки за останні два тижні, а в головній клініці міста з 234 ліжок у реанімації вільними залишилося лише 28.

«Коли лікарні і працівники охорони здоров’я обговорюють «запас міцності» лікарень на випадок пікового навантаження, мова найчастіше йде про одноразових події, — прокоментував ситуацію завідувач кафедри терапевтичної медицини Університету Південної Флориди і головний епідеміолог центральної лікарні міста Тампа Джон Синнотт. — Але у нас зараз ситуація така, ніби раз на день аварії розбивається автобус, і приплив пацієнтів при цьому не знижується».

Флорида — поряд з Техасом, Каліфорнією і Аризоною — страждає від нового спалаху коронавіруса особливо сильно: у 21 окрузі штату вже не залишилося місць у 43 реанімаційних відділеннях.

У Південній Кароліні лікарнях довелося звернутися за допомогою до Національної гвардії — і тепер ставити пацієнтам крапельниці і перевіряти кров’яний тиск допомагають військові.

У лікарні Роупер-Сент-Френсіс у місті Чарлстон кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом всього за добу збільшилася на 65%. Завідувач терапевтичним відділенням лікарні Крістофер Маклейн повідав, що він щоранку встає на коліна і молиться, а наради з колегами часто починає з того, що звертається до Бога, запитуючи, як йому боротися з пандемією.

«Ми в дуже складній ситуації», — констатував він.

У п’яти найбільших лікарнях штату Міссісіпі вже закінчилися ліжко-місця для важких пацієнтів в реанімаційних відділеннях. Глава департаменту охорони здоров’я штату Томас Доббс у четвер заявив: «Лікарні Міссіссіппі більше не в змозі приймати пацієнтів зі свого ж штату».

Губернатор Техасу Грег Ебботт в четвер розпорядився вжити заходів щодо збільшення кількості ліжко-місць у кількох десятках округів, а також поширив вже діє в ряді районів заборона на планові процедури на інші регіони штату, щоб хоч якось допомогти лікарням впоратися з другою хвилею.

Пан Ебботт, зокрема, наказав лікарням «відкласти хірургічні операції та інші процедури, у яких немає невідкладної необхідності».

Доктор Дієго Маселли Карсерес, який працює в лікарні техаського міста Сан-Антоніо, заявив, що на його очах за останній місяць кількість коронавирусных хворих, які потребують реанімаційних заходах, зросла в сім разів — і тепер йому доводиться працювати по 15 годин на добу.

«Тебе завалюють викликами, які надходять одночасно. Доводиться бігати з одного кінця лікарні в інший, ніби ти пожежа тушишь, намагатися всіма силами якось допомогти. Таке доводить до знемоги», — зізнався лікар.

У лікарні каліфорнійського міста Ранчо-Міраж на 468 ліжко-місця кількість коронавирусных хворих за тиждень зросла з близько десяти до 77, а з 34 ліжко-місць у реанімаційному відділенні більшість вже зайняті, причому більше половини — пацієнтами з COVID-19.

«Радий, що деякі з вас і не підозрюють, як насправді виглядає повномасштабна спалах коронавіруса. Це жахливе видовище», — розповів в Facebook один з лікарів Річард Лофтус після того, як з’ясувалося, що співробітник IT-відділу лікарні заразився коронавірусом.

Для оцінки стану регіональної інфраструктури охорони здоров’я та її готовності реагувати на спалахи коронавіруса в США використовується кількість ліжко-місць у лікарнях, зокрема, в реанімаційних відділеннях. Між тим, хоча американські ЗМІ останнім часом багато писали про те, що в ряді штатів місця в реанімаційних відділеннях закінчуються або вже закінчилися, експерти кажуть, що простий підрахунок їх кількості не дозволяє адекватно оцінити серйозність пандемії. За їх словами, переобладнання звичайних ліжко-місць у реанімаційні насправді не становить великої праці, а справжньою проблемою виступає брак досвідченого допоміжного персоналу, який вміє працювати з важкими хворими, а також обладнання.

«Хитрість в тому, щоб знайти персонал”, — розповів професор факультету громадської охорони здоров’я Університету Південної Флориди Джей Вулфсон. — Якщо люди вигорають або самі підхоплюють хвороба, лікарні втрачають середній медперсонал, а його наявність має вирішальне значення».

Лікарі і медсестри дійсно часто самі заражаються COVID-19, в результаті чого для прийому все більшого числа пацієнтів залишається все менше медиків — і деякі співробітники реанімаційних відділень тепер стали брати додаткові зміни, а медустанови вводять особливі чергування, під час яких лікарі повинні навіть у вихідні дні постійно залишатися на зв’язку і можуть бути викликані на роботу.

У відділенні екстреної медичної допомоги лікарні Медичного університету Південної Кароліни Чарлстоне пацієнтам доводиться чекати огляду терапевта до чотирьох годин, і багато хто просто не витримують і йдуть, так і не дочекавшись навіть незважаючи на те, що на території для них встановили великі білі намети, щоб забезпечити дотримання соціального дистанціювання.

Лікар відділення інтенсивної терапії лікарні у флоридському окрузі Пинеллас Мохамед Алі Ібрагім заявив у бесіді з кореспондентами NYT, що в його лікарні більше немає місць в реанімації, підкресливши, що багато ліжка займають пацієнти, які прибули раніше з будинків престарілих, які вже одужали, але поки не виписані. Як пояснив Алі, проблема полягає якраз у будинках престарілих — там людей відмовляються приймати назад до тих пір, поки вони не зможуть підтвердити, що більше не заражені, а на тестування може йти до декількох днів.

Інфекціоніст двох лікарень неподалік від Тампи Рупа Гангу розповіла, що в лікувальних учрерждениях не вистачає антивірусного препарату ремдесивир, і їй доводиться самій вирішувати, кому з пацієнтів він потрібніший. За її словами, пацієнтів виписують «агресивно» і часом занадто рано — деякі з виписаних повертаються через кілька днів вже з більш важкими симптомами.

«Минулого тижня за сім днів повернулися приблизно п’ятеро. Тому мені здається, що потрібно якось пригальмувати», — сказала Гангу.

На думку доктора Вулфсона, криза у Флориді можна було б полегшити, якщо б влада штату тісніше співпрацювали з медиками і знайшли спосіб обійти діючі в штаті норми, що забороняють допоміжному персоналу з інших регіонів працювати у флоридських лікарнях — адже, наприклад, в Нью-Йорку на піку пандемії неоціненну допомогу в боротьбі з вірусом надали якраз медики, які прибули з інших штатів.

«Це все політична інерція, — говорить експерт. — Щоб щось робилося, обов’язково потрібна відмашка від людини, що має серйозний політичний статус. У Флориді завжди боялися, що приїдуть люди з інших штатів і залишать місцевих без роботи. Але тепер нам потрібна будь-яка допомога».

Медсестер і медбратів з інших штатів вже запросили, наприклад, в лікарні Айзенхауэр-Хэлт в каліфорнійському окрузі Ріверсайд; при цьому, як розповів NYT головний лікар установи Алан Вільямсон, отримати таку допомогу було непросто, оскільки довелося змагатися з двома сусідніми лікарнями, які шукали людей з тим же реєстрів медперсоналу.

У техаському місті Корпус-Крісті через рекордне зростання випадків коронавіруса лікарні були змушені переобладнати цілі відділення під лікування коронавирусных хворих і в терміновому порядку шукати додатковий персонал.

«Напружена у нас ситуація? А як же!», — заявила в інтерв’ю виданню глава департаменту охорони здоров’я місцевого округу Барбара Каналес, зазначивши, що лікарні вже звернулися за допомогою до влади штату, попросивши відправити їм кадри. У всьому окрузі на 360 тис. населення кількість госпіталізованих пацієнтів зросла з менш ніж 20 в середині червня до 300 в минулу середу..

Лікарі та медсестри, які поговорили з кореспондентами NYТ, заявили, що до нинішнього спалаху заболевамости їм ніколи не доводилося бачити нічого подібного. За словами медбрата Ріка Стерна, який багато років працював з раковими хворими, а тепер допомагає пацієнтам з COVID-19 в лікарні Айзенхауэр-Хэлт, його робота перетворилася в «нескінченний вир рукавичок, халатів, масок, захисних екранів і щемливого душу горя», а в перший же день у відділенні на його очах всього за 15 годин помер підхопив коронавірус пацієнт з онкологією.

Як розповів Стерн, за час роботи в коронавирусном відділенні бували дні, коли в день помирало по три людини, а особисто він втратив трьох підопічних; при цьому одному з його пацієнтів всього 35 років. «Зі смертю я стикався, але це — інше. Ці люди ще не готові йти», — зазначив він.