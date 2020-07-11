Втекла у США китайський вірусолог розповіла правду про коронавирусе — Fox News

Чи-Мен Янь розповіла в інтерв’ю Fox News, що, на її думку, китайські власті дізналися про коронавирусе задовго до того, як заявили про це. За її словами, її керівники проігнорували дані дослідження, які вона проводила і які, як вона вважає, могли б врятувати безліч життів…

Доктор Лі-Мен Янь з Гонконгу вступала на незвідану територію.

За кілька годин до того, як 28 квітня вона піднялася на борт літака авіакомпанії Cathay Pacific, що прямував в Сполучені Штати, цей шановний доктор наук, спеціалізувався на вірусології та імунології в Гонконзькій школі громадського здоров’я (Hong Kong School of Public Health), спланувала свою втечу, зібрала речі і непомітно прослизнула повз відеокамер в кампусі.

У неї був паспорт і сумка, і вона збиралася назавжди розлучитися зі своїми близькими. Вона розуміла, що, якщо її зловлять, її кинуть у в’язницю, або, що її гірше, вона стане однією з «зниклих».

У своєму ексклюзивному інтерв’ю Fox News Янь розповіла, що, на її думку, китайські власті дізналися про новий коронавирусе задовго до того, як вони заявили про це. За її словами, на самих ранніх етапах пандемії її наукові керівники, серед яких були шановні провідні експерти у своїй області, теж проігнорували дані її дослідження, які могли б врятувати безліч життів.

Янь вважає, що, враховуючи статус референтної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я, що спеціалізується на віруси грипу і пандемиях, керівництво її лабораторії було зобов’язане повідомити важливу інформацію всьому світу, особливо коли новий вірус почав швидко розповсюджуватися на початку 2020 року.

Янь, яка зараз ховається, стверджує, що китайський уряд намагається знищити її репутацію, і звинувачує агентів уряду в проведенні проти неї кібератак з метою примусити її замовкнути.

Янь переконана, що її життя в небезпеці. Вона боїться, що їй більше ніколи не вдасться повернутися додому, і намагається змиритися з тим, що, найімовірніше, вона більше ніколи не побачить своїх друзів і рідних.

Тим не менш, за її словами, вона повинна була ризикнути.

«Справжня причина, по якій я приїхала в Сполучені Штати, — це моє прагнення розповісти правду про covid», — сказала вона в своєму інтерв’ю.

Вона додала, що, якби вона спробувала розповісти правду в Китаї, вона «зникла б, і мене вбили б».

Розповідь Янь малює неймовірну картину приховування важливої інформації на найвищому рівні китайського уряду і, по всій видимості, викриває нав’язливе прагнення лідера Китаю Сі Цзіньпіна і його Комуністичної партії контролювати інформацію, пов’язану з коронавірусом, — тобто те, що було насправді відомо Китаю і які відредаговані дані він передав світу.

У 2019 році Янь, яка, за її власними словами, була однією з перших вчених у світі, що займалися вивченням нового коронавіруса, отримала від свого наукового керівника в референтної лабораторії ВООЗ доктора Лео Пуна завдання вивчити вибірку дивних, схожих на SARS випадків захворювання, які були зафіксовані в материковому Китаї наприкінці грудня 2019 року.

«Китайський уряд відмовився пустити іноземних експертів, включаючи експертів з Гонконгу, щоб вони могли вести дослідження в Китаї, — розповіла вона. — Тому я звернулася до своїм друзям, щоб отримати додаткову інформацію».

У Янь було безліч знайомих і друзів в різних медичних установах в материковому Китаї, оскільки вона там працювала і проводила свої дослідження. За її словами, саме з цієї причини і попросили взятися за це дослідження, тому що її колеги в лабораторії розуміли, що уряд не повідомляє їм усієї правди.

Один його друг — вчений з Центру з контролю і профілактики захворювань в Китаї, особисто працював з тими, хто захворів коронавірусом. За словами Янь, 31 грудня він повідомив їй, що цей вірус може передаватися від людини до людини, — тобто це сталося задовго до того, як влада Китаю і ВООЗ визнали, що такий спосіб передачі можливий.

За слова Янь, вона повідомила про деяких своїх початкових знахідки своєму керівникові.

«У відповідь він тільки кивнув», — розповіла вона, додавши, що він попросив її продовжити роботу.

Через кілька днів, 9 січня 2020 року, ВООЗ повідомила у своїй заяві: «За даними китайської влади, цей вірус може викликати важкі захворювання у деяких пацієнтів і не може легко передаватися між людьми… Поки є лише обмежена інформація, якої недостатньо для того, щоб визначити загальний ризик цього зафіксованого кластера».

За словами Янь, вона обговорювала цей новий вірус зі своїми колегами по всьому Китаю, але дуже скоро вона помітила різка зміна тону.

Лікарі і дослідники, які перш відкрито обговорювали цей вірус, раптово замовкли. Фахівці з міста Ухань, який згодом став епіцентром спалаху, замовкли, а інших попередили про те, що не потрібно випитувати у них подробиці.

За словами Янь, лікарі похмуро говорили: «Ми не можемо це обговорювати, але нам потрібно носити маски».

Потім кількість випадків передачі вірусу від людини до людини почало зростати в геометричній прогресії, і Янь почала шукати відповіді.

«Є багато, дуже багато пацієнтів, які вчасно не отримують лікування та яким діагноз не ставиться, — стверджує Янь. — Лікарі в лікарнях налякані, але вони не можуть про це розповісти. Персонал китайського Центру з контролю і профілактики захворювань теж наляканий».

За її словами, вона знову повідомила керівнику про свої висновки 16 січня, і саме тоді він нібито сказав їй «мовчати і бути обережною».

«Як він уже попереджав мене раніше, «не заходь за червону лінію», — сказала Янь, маючи на увазі китайський уряд. — У нас будуть неприємності, і ми зникнемо».

Вона також стверджує, що співкерівник референтної лабораторії ВООЗ професор Малік Пейрис про все знав, але не вжив жодних дій.

Пейрис не відреагував на наше прохання прокоментувати ситуацію. На офіційному сайті ВООЗ Пейрис значиться як «радник» Надзвичайного комітету ВООЗ в рамках Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) за пневмонії, викликаної новим коронавірусом 2019-nCoV.

Янь засмутилася, але не здивувалася.

«Я вже знала, що це відбудеться, тому що мені відомо, що китайський уряд і Комуністична партія Китаю часто підкуповують такі міжнародні організації, як ВООЗ, — пояснила вона. — Я це знаю, але я не хочу, щоб по світу поширювалася неправдива інформація».

ВООЗ і влада Китаю рішуче відкинули звинувачення у приховуванні інформації про новий коронавирусе.

Представники ВООЗ також повідомили, що Янь, Пун і Пейрис ніколи не працювали безпосередньо на цю організацію.

«Професор Малік Пейрис — експерт з інфекційних захворювань, який брав участь у місіях та експертних групах ВООЗ, як і багато інші експерти, відомі в своїх областях, — зазначила офіційна представниця ВООЗ Маргарет Енн Херріс у своєму електронному листі. — Але це не робить його співробітником, ні представником ВООЗ».

За словами Янь, незважаючи на всі перешкоди, її надихало усвідомлення своєї правоти, тому вона повинна була повідомити світові правду незалежно від наслідків для неї самої і для її кар’єри.

«Я знаю, як чинять з викривачами», — сказала вона.

Тому, як і багато інших до неї, як тільки Янь вирішила публічно висловитися проти китайської влади, вона виявила, що її життя і життя її близьких опинилася в небезпеці.

Їй теж передався той страх, обґрунтованість якого підтвердив блогер з Гонконгу Лу Дех, що живе зараз у Сполучених Штатах.

Після того як вона розповіла йому про своїх гіпотезах і підозри, Дех сказав, що їй необхідно переїхати, ймовірно, в Сполучені Штати, де їй не доведеться весь час озиратися. За його словами, тільки в цьому випадку вона буде в безпеці і зможе повідомити світові те, що хоче.

Янь прийняла рішення виїхати, але ситуація ускладнилася, коли її чоловік, який теж працював в її лабораторії, виявив, що його дружина розмовляла по телефону з блогером.

Як розповіла Янь в інтерв’ю Fox News, вона благала чоловіка поїхати з нею. Однак її чоловік — теж шановний вчений, який спочатку підтримував її в її дослідженні, раптово різко змінив свою думку.

«Він прийшов в лють, — розповіла Янь. — Він звинувачував мене, намагався позбавити мене впевненості в собі. Він сказав, що нас уб’ють».

Шокована і ображена, Янь прийняла рішення бігти одна.

Вона купила квиток в Сполучені Штати 27 квітня. Виліт був вже на наступний день.

Коли її літак приземлився в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса після 13-годинного перельоту, її зупинили співробітники митниці.

Янь охопив страх, і вона не знала, посадять до в’язниці або відправлять назад у Китай.

«Мені довелося сказати їм правду, — зізналася вона. — Я чиню правильно. Тому я попросила їх не відправляти мене назад у Китай. Я приїхала сюди, щоб розповісти правду про covid-19… Та прошу вас, захистіть мене. Якщо ви цього не зробите, китайський уряд вб’є мене».

До розслідування її справи були залучені співробітники ФБР. За її словами, вони допитували її годинами, забрали у неї мобільний телефон в якості речового доказу, після чого дозволили їй продовжити шлях до місця призначення.

Представники ФБР повідомили Fox News, що вони поки що не можуть ні підтвердити, ні спростувати заяви Янь. Однак репортери Fox News ознайомилися з документом, що підтверджує факт бесіди Янь з співробітниками ФБР.

Поки Янь намагалася влаштувати життя у Сполучених Штатах, за її словами, її друзям і рідним, що залишилися в Китаї, довелося пройти через важкі випробування.

За її словами, в її рідне місто Циндао прибуло безліч агентів уряду, її маленьку квартиру перевернули догори дном, а її батьків допитали. Коли їй вдалося зв’язатися з батьками, вони благали її повернутися додому, сказали їй, що вона не знає, про що говорить, і просили відмовитися від цієї боротьби.

Гонконгський університет видалив її профіль і закрив їй доступ до електронної поштової скриньки і інтернет-порталів, — хоча формально вона перебувала у схваленому щорічній відпустці. У своєму повідомленні для Fox News представник університету написав, що Янь в даний час не є співробітницею цього закладу.

«Доктор Лі-Мен Янь більше не є співробітницею нашого університету, — говорилося в заяві. — З поваги до нашим нинішнім і колишнім співробітникам ми не розголошуємо вашу особисту інформацію про неї. Ми вдячні за розуміння».

Китайське посольство в Сполучених Штатах повідомило Fox News, що вони нічого не знають про Янь і що материковий Китай героїчно впорався з пандемією.

«Ми ніколи нічого не чули про цю жінку, — йдеться в електронному повідомленні посольства. — Відразу після початку епідемії китайське уряд відреагував на спалах covid-19 швидко і ефективно. Всі його дії були ретельно і з повною прозорістю зафіксовані в документі під назвою «Боротьба з covid-19: Китай в дії» (Fighting COVID-19: China in Action). Факти говорять самі за себе».

ВООЗ теж продовжує заперечувати, що вона допускала помилки на ранніх етапах поширення вірусу. Нещодавно вчені спробували закликати цю організацію до відповідальності, поставивши під сумнів офіційну версію того, як цей вірус поширюється. Крім того, на своєму офіційному сайті ВООЗ змінила хронологію пандемії коронавіруса, і тепер стверджує, що вона отримала інформацію про цей вірус від вчених ВООЗ, а не від китайських властей, як вона стверджувала протягом півроку.

Репортери Fox News спробували зв’язатися з Міністерством закордонних справ Китаю і тими вченими, яких Янь звинувачує у приховуванні отриманих від неї даних.

За словами Янь, вона продовжить розповідати правду, але вона знає, що на її спині вже висить мішень.

Барнини Чакраборті і Алекс Діас, Fox News (США)