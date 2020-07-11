«Зеленський вирішив ще раз смачно харкнуть в обличчя жебракові народу» — політолог

Зе сам народ грабує — і вірним шакалам, а хоче дозволити…

Зеленський, який зараз «жирує» на шикарній держдачі за рахунок податків українців, вирішив ще разок смачно харкнуть в обличчя жебракові народу. Показати голосували за нього лохам справжнє обличчя «Голобородько».

Таку думку висловив сьогодні у Фейсбуці політолог Дмитро Корнійчук.

Президент вніс у Раду законопроект, яким запропонував скасувати обмеження величезних зарплат чиновникам на час карантину ( зараз максимум — 47 тис грн).

Логічно. Зграя «зелених», яких привів за собою Зеленський, теж хоче дерибанити халявні бюджетні гроші. Малюючи собі мільйонні зарплати і премії.

Тому Зе сам народ грабує — і вірним шакалам, а хоче дозволити.

Щоб вірно йому служили.

Зеленський — це Ющенко-2.

Мені здається, що в українському політологічному мові матірного визначення просто немає))))

«Генії» піару на Банковій народили «темник»: Зеленський продав будинок і переїхав на шикарну держдачу, щоб не заважати сусідам.

Я б на місці Зеленського вже сьогодні вигнав би своїх ідіотів-піарників. Хоча нехай будуть. Допоможуть швидше «поховати» рейтинг Зе))))))

У понеділок, 13 липня, на позачерговому засіданні Верховної ради з ініціативи президента Володимира Зеленського розглянуть скасування обмеження зарплат чиновників. На період карантину народні депутати схвалили платню на максимальному рівні в 47 230 гривень.

Про це свідчить розпорядження на сайті парламенту.

Так, у порядку денному позачергового засідання депутатам пропонують проголосувати за те, щоб обмеження на зарплати чиновникам діяло не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

Граничний рівень зарплати для чиновників запровадили 13 квітня цього року, тому у випадку схвалення парламентом, 13 липня строк дії обмеження має завершитися.