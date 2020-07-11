Саакашвілі вважає, що з Росією переговори повинен вести міжнародний суд як з дивною-агресором

Голова українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що з Росією, як з державою-агресором повинен розмовляти міжнародний суд або внутрішній суд. Про це він сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна» .

«Коли на нас напали [Росія на Грузію], ми були в 100 разів слабкіше. Але перше, що я сказав, що ми ніколи не здамося. До цього ми вели всякі переговори, намагалися з ними зв’язатися. Але коли вони вже зайшли танками, у нас іншого виходу не було. Ми взяли в руки зброю і пішли чинити опір. Як тільки вони прийняли якісь юридичні кроки, ми відразу перервав дипломатичні відносини з Росією», — заявив він.

Саакашвілі зазначив, що із-за розриву дипломатичних відносин Грузії погрожували гіршими наслідками.

«Ми сказали: хлопці наполовину вагітними ми не будемо. Ви зайшли, нас ви атакуєте, ми перериваємо будь-які стосунки з Росією, як з державою-агресором. При всьому тому, що до сьогодні Грузія і Росія не змогли відновити ніяких відносин, тому що народ Грузії цього не хоче. Ми це заклали в самому початку. Ніколи після цієї війни у мене не було переговорів і розмов з [президентом РФ] Володимиром Путіним, як і ні з ким з російських лідерів. Не тому, що ми проти діалогів, просто є речі, які не можна прощати. Ці люди в моїх очах злочинці і вороги. З ворогами і злочинцями розмовляти має міжнародний суд або внутрішній суд, але нам з ними розмовляти нема про що». — уклав він.