Пограбований автомобіль «Укрпошти» охороняла тільки жінка з пістолетом

У п’ятницю, 10 червня, поліція затримала чотирьох полтавців, підозрюваних у підриві і пограбування на 2,75 млн гривень автомобіля «Укрпошти», яке сталося 7 липня, близько 10 ранку, на дорозі між селами Тишки і Ждани Лубенського району.

За інформацією прокуратури Полтавської області, всі четверо грабіжників — місцеві з Полтавщини.

Трьох розшукали в Києві, одного — в Лубнах.

Вчора їм повідомили про підозру у нападі, скоєному за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном в особливо великих розмірах та замаху на умисне вбивство двох осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Максимальне покарання за самою тяжкою статтею — довічне ув’язнення. Сьогодні місцевий суд обирає підозрюваних запобіжний захід — вчора у присутності захисників їм були вручені клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як ми дізналися з власних джерел у МВС, грабіжники погоріли на мобільних телефонах, якими користувалися самі. Причому їх знайшли досить швидко, так як мова йде про сільську місцевість, де абонентів набагато менше, ніж у місті.

Відразу ж після злочину, були оброблені номери телефонів та абонентські пари, які з’єднувалися найчастіше в цій місцевості і шляхом проведення невідкладних негласних слідчих дій, вдалося відстежити переміщення можливих підозрюваних.

Також була проведена колосальна робота з опитуванням місцевих жителів. Вдалося знайти запис з відеореєстратора в одного з водіїв, на якій було зафіксовано переміщення старої «Лади 2108» бежевого кольору з крилом чорного кольору, на якій зловмисники втекли. Пізніше на одній з вулиць найближчого села Лубенського району вдалося знайти кинуту «вісімку», але для конспірації на неї поставили номери від іншого автомобіля і замінили кидається в очі чорне крило на деталь в тон бежевого кузова.

За деякими даними, серед затриманих є колишні військові, розуміють у вибуховій справі. Вік — від 30 до 40 років. Саме вони і могли виготовити «пекельну машинку» разворотившую поштовий автобус і покалечившую водія і почтальонку. Вибухова речовина могли взяти на навколишніх гранітних кар’єрах, а інші компоненти дістати із зони АТО.

Відомо також, що грабіжники не встигли витратити вкрадені гроші.

Зараз слідство встановлює, яким чином стався підрив. Спочатку була озвучена версія, що в дію за допомогою мобільного дистанційно призвели саморобну бомбу, заздалегідь закладену в салон, в якому був водій і жінка-листоноша.

Вона ж і охоронець з пістолетом. Ймовірно, підрив був спрямований в першу чергу на сейф, в якому везли гроші. А вибухова хвиля пішла в люк бусика на даху, бо на фото біля поштового автомобіля розкидана дах. Двері іржавої «Газелі» відкрити не становить праці звичайним складаним ножем, коли вона знаходиться на відстої.

Зараз перевіряється інформація про можливу причетність до пограбування колишніх або нинішніх працівників пошти, які могли дати наводку або допомогти з закладкою бомби в салон. Але і без навідників відстежити маршрут пересування було нескладно — навіть необізнані в злочинних справах селяни говорили, що бусик «Укрпошти» їздив з пенсіями та іншими виплатами повз села Тишки у вівторок і п’ятницю по одному і тому ж графіку, між 8-ою й 9-й ранку.

Ймовірно незахищеність машини, яка не була броньованої, слабка охорона і чоловік-водій передпенсійного віку, дозволили бандитам порахувати бусик «Укрпошти» легкою здобиччю.

Щоправда, уродженець Полтави і екс-нардеп Ігор Мосійчук в одному з інтерв’ю пресі припустив, що поштову «ГАЗель» могли розстріляти з гранатомета і нібито на місці було виявлено отстрелянный тубус від РПГ. Однак офіційно цю версію не підтверджують. Так і запуск реактивного снаряда міг знищити не тільки поштовиків, але і гроші, за якими полювали бандити.

Поки підозрюваним обирають запобіжний захід у вигляді безальтернативного утримання під вартою, стан 59-річного водія поштового автомобіля залишається важким. За інформацією медиків, у нього контузія головного мозку, численні осколкові поранення обличчя, шиї та правого плеча, розірвана барабанна перетинка. Незважаючи на зусилля лікарів, він втратив око і не може самостійно дихати — підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

У 49-річної жінки — охоронця закрита черепно-мозкова травма і контузія. На думку лікарів небезпеки для її життя немає.

Після цього випадку в мережі знову розгорілася дискусія з приводу величезної зарплати гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, яка становить близько 836 000 гривень на місяць, а також жалюгідному стані транспорту і охорони, що супроводжує цінні вантажі.

Адже напад на поштовиків вже було раніше в Харкові, де 10 липня 2015 року на вулиці Ньютона розстріляли співробітників «Укрпошти» на старому «УАЗ»(Буханці) і забрали 3 млн грн.

Однак у держкомпанії вважають, що наявність бронежилетів і табельної зброї — достатні заходи обережності.