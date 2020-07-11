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В Украине планируют наладить производство электромобилей Volkswagen

11.07.2020

Закарпатское предприятие «Еврокар» рассматривает возможность выпуска электромобилей Volkswagen. Стимулировать производство должно новое законодательство.

Информацию озвучил народный депутат Роберт Горват. По его словам, принятие законопроектов №3476 и 3477. Первый – продолжает льготы на электрокары до 2025 года, а второй – освобождает от налогов до 2029 года комплектующие и оборудование для выпуска электромобилей. Комитет Верховной Рады уже поддержал законопроекты и рекомендовал Верховной Раде принять их.

Роберт Горват не уточнил, о каких именно электрокарах идет речь. Скорее всего, в Украине могут выпускать модели нового семейства ID. Именно они являются основой новой стратегии Volkswagen, целью которой является выпускать по миллиону электромобилей ежегодно начиная с 2025 года.

: firstgear.ua

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