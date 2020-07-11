В Украине планируют наладить производство электромобилей Volkswagen

Закарпатское предприятие «Еврокар» рассматривает возможность выпуска электромобилей Volkswagen. Стимулировать производство должно новое законодательство.

Информацию озвучил народный депутат Роберт Горват. По его словам, принятие законопроектов №3476 и 3477. Первый – продолжает льготы на электрокары до 2025 года, а второй – освобождает от налогов до 2029 года комплектующие и оборудование для выпуска электромобилей. Комитет Верховной Рады уже поддержал законопроекты и рекомендовал Верховной Раде принять их.

Роберт Горват не уточнил, о каких именно электрокарах идет речь. Скорее всего, в Украине могут выпускать модели нового семейства ID. Именно они являются основой новой стратегии Volkswagen, целью которой является выпускать по миллиону электромобилей ежегодно начиная с 2025 года.

: firstgear.ua