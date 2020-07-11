Соловйов назвав Уткіна “нацистським мерзотником” з-за слів про Канделакі

Шоумен не соромився у виразах

Ведучий Володимир Соловйов назвав журналіста Василя Уткіна покидьком і «жирним свинячому», попутно звинувативши його в ксенофобії. Такий несхвальної оцінки спортивний коментатор удостоївся з-за слів про генерального продюсера «Матч ТВ» Тіні Канделакі.

В ефірі стріму на YouTube Соловйов заявив, що вважає спортивного коментатора патологічним боягузом.

«Він, крім того, що є абсолютним нацистським мерзотником і покидьком, ксенофоб в чистому вигляді», — сказав ведучий, коментуючи твіт Уткіна про Канделакі. У ньому коментатор звернувся до генпродюсера телеканалу «Матч ТВ», як Тіна Сацивиевна.

Соловйов заявив, Канделакі втілює собою все, що «неможливо у житті Уткіна». На думку ведучого, ненависть з боку журналіста до генпродюсеру – «розумної, інтелігентної, професійної жінці» – пов’язана з його нелюбов’ю до інших національностей і представницям жіночої статі загалом.

Нагадаємо, що словесні пікіровки Канделакі і Уткіна почалися в 2015 році після того, як коментатор відмовився працювати під її керівництвом. На думку Уткіна, журналістка не має професійних якостей і навичок для управління каналом. Між тим, в четвер, 9 липня коментатор опублікував у Telegram пост під промовистою назвою «Прощання з Канделакі».