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Західна Україна опинилася під загрозою потопів: опублікований прогноз

12.07.2020

У західних областях України найближчим часом очікуються зливи, які можуть призвести до чергових потопу.

Штормове попередження Український гідрометцентр опублікував ввечері в суботу, 11 липня, на сторінці в Facebook.

Підйоми води очікуються:

  • увечері 11 липня і протягом 12-13 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) – на 0,3-1,3 м;

  • 12 липня на річках Закарпаття – на 0,3-1,0 м;

  • 12-13 липня на річках басейнів Прута i Сірету (Івано-Франківська, Чернівецька обл) – на 0,2 — 0,7 м.

В гірських районах існує загроза сходу селевих потоків. В місцях проходження сильних злив можливі:

  • формування значного місцевого і схильного стоку з підтоплення понижених місць;

  • на малих водотоках швидкоплинне підвищення рівнів води на 0,5-1,0 м;

  • на тлі підвищеної водності на р. Стрв’яж поблизу с. Луки (Самбірський р-н, Львівська обл.) можливий початковий вихід води на заплаву.

Західна Україна опинилася під загрозою потопів: опублікований прогноз

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