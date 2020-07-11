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В Україні подорожчає електрика

12.07.2020

Тариф збільшено для погашення боргу перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Тариф держкомпанії НЕК Укренерго на передачу електроенергії з 1 серпня зросте на 54,6%, до 240,23 грн/МВт-год без ПДВ. Таке рішення в суботу, 11 липня, прийняла Національна комісія регулювання енергетики і комунальних послуг.
 
Тариф збільшено для погашення боргу перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел через держпідприємство Гарантований покупець.
 
Нагадаємо, раніше виконувач обов’язків міністра енергетики Ольга Буславец заявила, що тарифи на електроенергію для населення підвищувати не будуть.

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