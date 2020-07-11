Зміни у Виборчий кодекс планують розглянути в четвер.

Верховна рада планує на наступному тижні розглянути зміни до Виборчого кодексу. До розгляду змін народні депутати можуть приступити в цей пленарний четвер.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Як пояснив Корнієнко, до питань порядку денного, серед яких і зміни у Виборчий кодекс, народні депутати візьмуться, якщо завершать розгляд поправок до закону про гральний бізнес.

«Якщо ж ні, будемо скликати позачергові. Зокрема, буде і окреме позачергове, присвячене виборчого кодексу», — додав він.

Заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура розповів РБК-Україна, що запропоновані зміни в новий Виборчий кодекс буде діяти вже під час чергових місцевих виборів в Україні.

Зокрема, у Раді пропонують збільшити кількість міст, в яких місцеві вибори будуть проходити не в один, а в два тури. Нардепи хочуть дозволити проводити два тури виборів у населених пунктах з населенням понад 75 тисяч, а не 90, як зараз. Качура запевняє, що це зможе підвищити законність обраних міських голів.

«Так, міські голови будуть більш легально обраними. Адже це буде рішення, яке підтримали більше половини населення», — розповів він.

Втім, у комітеті держвлади продовжують дискутувати щодо низки нових пропозицій у виборче законодавство. Зокрема, у кодексі також можуть скасувати прямі вибори старост сільських громад.

У змінах пропонують вибирати старост безпосередньо сільськими радами, але не всі депутати погоджуються, що такі вибори будуть чесними.

Парламентарії відзначають, що виборчий кодекс в даний час прийнятий в новій редакції і діє, тому зміни в нього не є найбільш критичним питанням на цьому тижні, на відміну від постанови про оголошення місцевих виборів.