Лесю Никитюк в ярком мини-платье заподозрили в пластике губ

Телеведущая примерила необычный лук для съемок ТВ-шоу

Леся Никитюк не может нарадоваться, что вновь вернулась к работе и активным съемкам. Телеведущая заряжает поклонников своей энергией и позитивом, не забывая об искрометных шутках и ярких образах. Звезда регулярно показывает свои “луки дня”, как из личного гардероба, так и созданные для съемок. Так, на съемочной площадке шоу “Хто зверху” Леди Ле покрасовалась в эффектном наряде.

Никитюк позирует в мини-платье с ярким психоделическим принтом, интересной особенностью которого являются рукава-перчатки, полностью закрывающие руки, а также высокий воротник. Волосы Леся собрала в хвост, а на лицо нанесла нежный макияж.

“Сегодня на стиле. P.s. Скільки пальців на руці ви бачите?” – прокомментировала кадры ведущая.

На одном из фото действительно кажется, будто у нее всего 4 пальца.

Однако глазастые поклонники заметили еще кое-что – что губы у знаменитости стали больше. Никитюк тут же заподозрили в их пластике, однако ее мама отмела подобные обвинения.

“Леся, у тебя такие красивые собственные губы были… не делай ничего. Ты потеряешься среди тюнингованных кукол и потеряешь природную красоту. Умоляю… оставайся натуральной хотя бы ты”, – написали в комментариях.

Не успела знаменитость ответить, как в разговор вмешалась ее мама. “Она ничего не делала”, – уверенно заявила Екатерина Петровна Никитюк. “Правильно, мама”, – отреагировала Леся, добавив смеющийся смайлик.

: rbc.ua