Запис розмови Путіна з Порошенком” викликала скандал на Україні

Користувачі українських соцмереж другий день активно обговорюють оприлюднення аудіозапису, яку називають розмовою між президентом України Петром Порошенком і російським лідером Володимиром Путіним. 9 липня цю запис опублікував депутат українського парламенту Андрій Деркач, який раніше публікував переговори між Порошенком і тодішнім віце-президентом США Джо Байденом.

Як стверджує Деркач, розмова Путіна з Порошенком відбувся 30 квітня 2015 року, тобто через два місяці після запеклих боїв за Дебальцеве – стратегічно важливе місто в Донецькій області, який до лютого контролювали українські влади.

Україна і країни Заходу заявляли, що Росія чинить пряму військову підтримку прихильникам самопроголошеної Донецької народної республіки, які змусили українські війська покинути Дебальцеве. Москва такі твердження заперечувала.

На записі чоловіки з голосами, схожими на Путіна і Порошенко, обговорюють майбутні переговори про Донбасі, перспективи введення туди миротворців і необхідність досягнення результатів і врегулювання конфлікту.

Чоловік з голосом Путіна небагатослівний, говорить в основному людина, голос якого нагадує Порошенко. В кінці розмови вони обмінюються люб’язностями.

“Так… Справляюся. Чим далі, тим легше, бо вже як-то вибудовується якась вертикаль, – відповідає людина з голосом Порошенко. – Тому що коли я прийшов, звичайно, вертикалі не було, було непросто”.

“Я вам можу сказати, що охочих… довгій черзі на посаду українського президента не спостерігається”, – зі сміхом каже “Порошенко”.

“Даремно ви так думаєте, – відповідає людина з голосом Путіна. – Україна – це цікава і красива країна”.

На прощання “президент України” говорить: “Добре, Володимир Володимирович. Тисну руку, спасибі велике”.

“Обіймаю, до побачення”, – відповідає “Путін”.

Кому вигідно?

У партії “Європейська солідарність”, лідером якої є Порошенко, цей запис назвали фальсифікацією.

“Це такий же грубо змонтований ретельно скомпільований фальсифікат, як і нібито бесіди з Байденом”, – сказано в заяві політичної сили.

“За цим очевидно стоїть Кремль, який хоче розправитися з Порошенком і дискредитувати його”, – вважає один з депутатів від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко.

У Кремлі заявили, що про записи нічого не знають.

“Взагалі-то ці розмови проходять в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис, – цитує агентство Інтерфакс прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. – Я не знаю, про що ви говорите, ми не знайомі з цією публікацією”.

“Коли ти потиснув руку, а він не обійняв”

У соціальних мережах оприлюднення запису викликало жваву дискусію. Одні користувачі встали на бік Порошенко, інші заговорили про зраду. Багато вирішили, що це хороший привід для жартів.

Один з користувачів розмістив колаж зі знімками Путіна, Порошенко і Деркача, між якими відбувається такий діалог: “Ну все, клади слухавку”. “Ні, ти перший поклажі”. “Ні, ти перший!” (Фотографія Андрія Деркача в навушниках): “Так кладіть вже обидва! Як діти, їй богу!”

“Коли ти потиснув руку, а він не обійняв”, – написав ще один користувач під знімком, зробленим під час переговорів Путіна і Порошенка.

Український блогер Олексій Арестович, який пише на військову тематику, став на бік Порошенко.

“У всі часи здатність посміхатися і говорити в обличчя ворогові приємні слова і одночасно підмішувати йому отруту в каву, вважалася доблестю для державних діячів і наявністю здібностей до великої політики, пише Арестович. – Так, наприклад, робить Ердоган. Трамп. Та й сам Путін”.

Журналіст Денис Казанський також вважає, що в такому тоні переговорів немає нічого дивного.

“Якщо ви думали, що там усі називають один одного “хунтою”, “агресорами”, “терористами” і “фашистами”, то це, м’яко кажучи, не так”, – упевнений він.

Деякі користувачі запропонували не звертати уваги на цю розмову, тому що, на їхню думку, це на руку тільки Кремлю.

“Кадебіст Деркач працює на кагэбиста Путіна. Не дайте себе обдурити. Зберігайте спокій і підтримуйте Збройні сили України. Доповідь закінчив”, – пише відомий український журналіст Вахтанг Кіпіані.

Однак багато користувачі розкритикували колишнього президента України за такий доброзичливий діалог з Путіним. “По вашому, це нормально після Іловайська та Дебальцеве?” – запитує користувач Роман Бандура.

“Такого бути не могло. Не міг гетьман-рятівник нації. Це все брехня, це був переодягнений Зеленський”, – іронізує користувач Андрій Гудима, який, очевидно, має на увазі, що Порошенко будував свою передвиборчу кампанію на твердженнях, що тільки він здатний відстояти інтереси країни в протистоянні з Росією.

Журналіст Юрій Бутусов теж розкритикував тон Порошенко зазначив, що “пишатися тут нічим”.

“Нічого кримінального, просто соромно, що такі розмови ведуться взагалі. Говорив президент, який хоче зберегти відносини з агресором, який при цьому топче твою землю і вбиває твоїх співгромадян”, – пише Бутусов.

“Проблема в тому, що тут сходяться два способу. Реальний історичний Петро Порошенко і міфологізований пророк квазирелигиозного культу “сивочолий гетьман”, – вважає політолог Петро Олещук. – Порошенко став заручником власного іміджу, який його постійно переслідує. І своїх технологів, які коли-то йому це все нав’язали”.

Політолог Володимир Фесенко називає запис “бомбою в моральному сенсі”.

“Емоційну тональність не змонтувати, а Порох [Порошенко] у цій розмові грає емоцією. Той, хто особисто говорив з Петром, точно скаже, що це його стиль. З окремих слів і виразів такий емоційний рассып не змонтувати”, – вважає Фесенко.