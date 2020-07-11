У Львівській області сталося масове ДТП з вантажівкою, є жертва

В аварії загинула одна людина, ще троє — травмовано.

У Львівській області 10 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів. В результаті аварії одна людина загинула, ще троє — постраждали.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Відзначається, що аварія сталася в п’ятницю, 10 липня, близько 12:00 поблизу села Чишки Пустомитівського району. Зокрема, зіткнулися вантажівка Renault, автомобілі Dodge і Mersedes-Benz, а також бетонозмішувач DAF.

«В результаті ДТП загинув водій автомобіля Mersedes-Benz і травмований водій вантажного автомобіля Renault, якого з травмами середнього ступеня тяжкості госпіталізовано в «Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги», водій автомобіля «Dodge» і бетономішалки «DAF» від госпіталізації відмовилися», — повідомили в ДСНС.

Рятувальники відзначили, що загиблого водія довелося звільнити з автомобіля за допомогою спецзасобів.