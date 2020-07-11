В Україні «піраміди» виводять в РФ мільйони доларів: вкладники під ударом

В Україні розслідують діяльність російських фінансових пірамід.

В Україні працюють російські фінансові піраміди Carat Jewelry House («Російський Ювелірний Будинок») і My Golden Web (Золота мережа), які нібито торгують в інтернеті ювелірними прикрасами і пропонують клієнтам неймовірно великі «кэшбеки», що виходять за рамки можливого для добросовісної роздрібної мережі.

Правоохоронці розслідують діяльність цих сумнівних фінансових організацій на предмет законності дій компаній, а також виявлення їх можливих зв’язків з російським криміналітетом. Про це пише «Взгляд» з посиланням на джерела в СБУ і Фіскальної службі.

Обидві організації зареєстровані в РФ і завіряють своїх клієнтів, що працюють в Україні легально.

Carat Jewelry House на своєму сайті вказує заводи постачальники ювелірних виробів, однак ті заперечують факт співпраці з цією компанією.

«Піраміди» ведуть рекламні кампанії, спрямовані конкретно на український ринок, і отримують від клієнтів мільйони доларів, які виводять в РФ.

«Вкладників вже опитують. Виявлені ті, хто заманював в піраміду інших: брехав про величину виплат, створював неправдиву картину вигідності інвестування. Також з’ясовують, хто отримав від сумнівних організацій виплати і в якому розмірі, платилися з них податки. Цей процес продовжується і поки далекий від завершення», — йдеться в матеріалі.

В даний час невідомо, чи всі інвестори отримували виплати і в яких обсягах. До того ж одна з організацій, як повідомляється, вже припинила виплати.

«У багатьох опитаних — «рядових інвесторів» прибутку ще немає, але проблеми вже є. І буде ще більше, якщо підтвердиться шахрайський характер діяльності компаній та їх зв’язок зі злочинними групами», — вказується в матеріалі.