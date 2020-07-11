ДТП з Єфремовим. Адвокат сім’ї Захаровых спростовує вимагання у актора 40 мільйонів рублів

Сім’я загиблого в ДТП з Михайлом Єфремовим Сергія Захарова не вимагала від актора 40 мільйонів рублів через суд в якості компенсації.

Про це адвокат потерпілої сторони Олександр Добровінський заявив в ефірі шоу «Соловйов Live», як передає Інтерфакс.

«Сьогодні з’явилася інформація, я не можу зрозуміти, чому і звідки вона взялася, що потерпілі вимагають 40 млн рублів. Значить — це брехня, вигадка повна. Цивільні позови будуть подані лише на суді. Не знаю, звідки прийшла ця вигадка, але вона з’явилася на світ Божий і її треба, звичайно, дезавуювати», — заявив він.

За його словами, потерпілі ще навіть не подавали цивільних позовів.