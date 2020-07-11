Вибух автомобіля «Укрпошти». Знайшли викрадені гроші, тепер шукають щура — Геращенко

Правоохоронці знайшли гроші, які були вкрадені зловмисниками в Полтавській області в результаті підриву автомобіля «Укрпошти».

Про це в суботу, 11 липня, написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Facebook.

«В ході невідкладних обшуків знайдено гроші, вкрадені під час цього зухвалого пограбування, а також пістолет охоронця «Укрпошти», який прихопили з собою озброєні розбійники. Всі вилучені кошти після процедур, передбачених Законом, будуть повернуті «Укрпоште» і будуть доставлені адресатам», — заявив чиновник.

За його словами, крім чотирьох, вже затриманих грабіжників, до злочину причетний ще один зловмисник — працівник «Укрпошти», який виконував функцію навідника і підбурювача.

«Його особа встановлена і у нього немає шансів піти від правосуддя також, як і у його спільників. Всім їм загрожують тривалі терміни ув’язнення не тільки за озброєння пограбування, але і за замах на вбивство співробітників «Укрпошти», — додав Геращенко.