У Франції після побиття пасажирами без масок помер водій автобуса

У Франції побили водія автобуса пасажири, які не хотіли надягати маски. Внаслідок отриманих травм чоловік помер.

Інцидент стався в місті Байонна на південному заході Франції в минуле неділю, 5 липня. 59-річний Філіп Монгийо попросив трьох пасажирів надіти захисні маски (згідно з діючими карантинними вимогами з-за спалаху коронавіруса). Він також спробував перевірити квиток у ще одного.

Після цього водія жорстоко побили на автобусній зупинці. Монгийо помер у лікарні в п’ятницю, 10 липня, не приходячи в свідомість. Лікарі зафіксували смерть головного мозку.

За фактом нападу двоє молодих людей у віці 22 і 23 років були звинувачені в замаху на вбивство (прокуратура має намір посилити підозра у зв’язку зі смертю потерпілого). Раніше вони вже потрапляли в поле зору поліції.

Ще двох звинуватили в ненаданні допомоги людині, яка перебуває в небезпеці. У зв’язку з трагедією в автобусах планується посилити заходи безпеки. У Байонна відбувся мирний марш, організований родичами Монгийо.