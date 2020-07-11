Яна Соломко из “Холостяка” примерила белое платье в горох

Украинская певица Яна Соломко, выступающая под псевдонимом SOYANA, является активным пользователем социальных сетей. Ее Instagram-блог уже насчитывает 406 тысяч подписчиков. Каждая публикация артистки в среднем собирает 10 тысяч отметок «Нравится». Поклонники с нетерпением ждут новых фото знаменитости, после чего засыпают ее восторженными комплиментами и комментариями.

Недавно в Instagram-stories Соломко опубликовала снимки, на которых позирует в трендовом платье в крупный горох. Свой элегантный образ певица завершила белыми туфлями-лодочками на высокой шпильке.

Стоит отметить, что большинство поклонников по достоинству оценивают образ Яны и восхитились ее чувством стиля.

: showbiz.clutch.ua