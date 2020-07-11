Ми сильно збідніли, як би влада запевняла у зворотному

Підрахунки, згідно з якими більшість людей в Росії живуть на 25 тисяч рублів на місяць, очікувано викликали невдоволення на самому верху.

Дослідження доходів росіян, проведене страховою компанією «Росгосстрах життя» і науково-технічним центром «Перспектива», виявилося сенсаційним. Тобто ми знали, що погано живемо, але що б так… Нагадаю, опитування було проведено в червні і показав, що дохід понад 70% жителів Росії не перевищує 25 тисяч рублів на місяць на людину, а у 45% громадян він менше 15 тисяч рублів.

Природно, подібна картина страхітливій бідності викликала відверте невдоволення на самому верху. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про те, що він думає про результати цього дослідження, по-перше, продемонстрував, що він з ними вже знаком, а по-друге, висловив думку, що такі дані вийшли в результаті методологічних помилок.

«Вибірка далеко не найбільша, однозначно можна сказати, що робити на основі цієї вибірки висновки за федеральним рівнем некоректно», — сказав Пєсков. З цих слів представника адміністрації президента громадяни, ймовірно, повинні зробити висновок, що якщо б з методологією цієї роботи було все в порядку, то і загальна картина виглядала б не так гнітюче.

Керівництво «Росгосстрах життя» майже миттєво відреагувало на ці претензії Кремля. Воно визнало, що дослідження дійсно проводилося не зовсім стандартною методикою. Зокрема, на офіційному сайті компанії було відзначено, що «в структурі вибірки 28,1% займає частка респондентів у віці від 60 років. Середній розмір пенсій в Росії в першому кварталі 2020 року згідно Росстат склав 14924 рублів».

Крім того, у компанії визнали, що «більша частка респондентів з невеликих міст. Значна частина респондентів проживає в населених пунктах з населенням до 100 тис. осіб (33,6%), де рівень доходів може бути нижче, ніж в містах з населенням в кілька мільйонів чоловік. Загальна частка респондентів з Москви і Санкт-Петербурга склала 7,3%».

Між тим, зауважимо, що офіційних даних Росстату про рівень доходів росіян за червень ще немає і в найближчі місяць-два не передбачається. Такі розрахунки на сайті федеральної статистичної служби зазвичай з’являються приблизно раз у квартал і, як правило, не раніше, ніж через два-три місяці після його закінчення. Однак враховуючи, що якраз на другий квартал року відбулося найзначніше падіння економіки Росії за багато років і, відповідно, доходів її жителів, не можна виключати, що результати цього дослідження не так вже й далекі від реальності.

Щоб зрозуміти так це чи ні, варто порівняти дані опитування з офіційною (нехай і сильно відстає від реальності) статистикою.

Зазначимо, що парадна таблиця під назвою «Розподіл населення за розміром середньодушових грошових доходів» публікується Росстатом взагалі один раз на рік і зараз в ній дані тільки за відносно «благополучний» 2019-й. Парадної я цю таблицю називаю з тієї причини, що вона мало відповідає не тільки реальність, але навіть даними Росстату. Наприклад, з неї випливає, що число тих росіян, які жили на непристойно низькі доходи «до 7000 рублів» або «від 7 000,1 до 10 000 рублів на людину в місяць неухильно знижувалося. І навпаки. Кількість тих, що отримують цілком собі гідні (на думку начальства) гроші, скажімо, від «від 27 000,1 до 45 000,0 рублів» і вище, навпаки, збільшувалася навіть у ті роки (як, скажімо, в 2016-му і 2017-му), коли навіть за офіційною статистикою середньостатистичний рівень доходів населення в РФ скорочувався.

І тим не менш, навіть ця статистика може нам дещо прояснити. Згідно з тими ж даними Росстату за 2019 рік, число росіян, що живуть на доходи від 27 тисяч рублів і нижче (показник в 25 тисяч рублів в росстатовской статистиці доходів не використовується) становило в цілому 51,3%. Так, це не ті 70%, які вийшли в результаті дослідження «Росгосстраха» і «Перспективи», але це теж абсолютна більшість населення країни.

Що ж до методології, то певний крен у бік провінції, зроблений в гучному опитуванні, на мій погляд, йому навіть в плюс. Справа в тому, що статистика Москви і Санкт-Петербурга, де люди в середньому (про те, як в реальності, дивися нижче) отримують більше, ніж у малих містах, навпаки, спотворює уявлення про російської дійсності.

Втім, і уявлення про купається в грошах Москві також не відображає всієї повноти картини. Два роки тому в звичайній міській лікарні, де лежала моя мама, медсестри розповідали мені, що отримують 6 тисяч рублів на місяць… Я також добре знайомий з викладачами додаткової освіти, які працюють в одному з московських муніципалітетів. Їхня зарплата — 15 тисяч рублів. І це в столиці!

Що стосується деякого крену дослідження «Росгосстраха» в сторону літніх (28,1% респондентів старше 60 років), то при найближчому розгляді також з’ясовується, що надмірного перекосу тут не було. Згідно з даними офіційної статистики, в 2020 році в Росії налічується трохи більше 32 мільйонів людей старше 60 років, що становить близько 22% від всього населення країни. 28% і 22% — різниця не така вже велика.

Ну, і нарешті, повернемося до того, про що вже було сказано — за останні півроку в економіці Росії багато що змінилося і аж ніяк не в кращу сторону. Тільки за останні три місяці безробіття в країні зросла в 3,5 рази, про що 29 червня заявив глава уряду РФ Михайло Мішустін. А в багатьох з тих, хто офіційно зберіг роботу, заробіток сильно скоротився.

До речі, про ці заробітках. За попередніми даними Росстату, среднедушевые доходи росіян за перший квартал 2020 року (тобто, ще до їх різкого падіння) склали 31245 рублів. Сильно ця цифра відрізняється від тих 25000 рублів у 70% жителів країни, що вийшли за результатами критикованого владою опитування? По-моєму, питання риторичне.