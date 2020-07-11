Малюська показав, як він весь у білому пливе на роботу за зелені

Міністр юстиції Денис Малюська в черговий раз опублікував барвисті фотографії зі свого життя. Сьогодні чиновник постав перед своїми передплатниками у білому вбранні на тлі зеленої галявини.

Фотографії міністр опублікував у своєму Facebook в суботу, 11 липня.

Глава українського Мін’юсту поділився фотографіями, на якому він в ефектних затемнених окулярах і білосніжному костюмі пливе, то мрійливо лежить посеред зеленої галявини.

«Мріючи про роботу», — підписав свої фото Малюська.

В коментарях деякі користувачі соціальної мережі пораділи за міністра.

«Нормально його пре житуха. Курить щось хороше», — написав один з користувачів Facebook.

«Вихідні для відпочинку! Не мрійте про роботу, у Вас і так достатньо!» — вважає передплатниць Малюськи.