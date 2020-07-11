Росія з небувалою силою може повторити в Україні 2014 рік

А якщо серйозно, то всі ці телефонні розмови п’ятирічної давності і все, що відбувається в українській політиці – не більше, ніж ширма і штучне створення приводу відволікти народ від нагальних і вкрай важливих проблем.

Війна не закінчується, кожен день поранених, десятки убитих, покалічених воїнів. Борти з пораненими прибувають щодня на прифронтових госпіталю. Мало того, професіонали військової справи та зарубіжні експерти вже фактично кричать на весь світ про можливе вторгнення і захоплення окупантами нових українських територій.

А це означає, що може повторитися 14 рік з небувалою силою з безліччю жертв як військових, так і цивільних. А наші політики і чиновники грають в дурня, судять опонентів, ганяються за активістами, волонтерами і воїнами, звинувачуючи у всіх проблемах тільки патріотів. В країні бардак, безробіття і хаос. Народ годують застарілими кремлівськими методичками, вульгарними казками про те, що все ок товариші, правильною дорогою йдемо, ідіотів які вірять в серіали про простого хлопця-президента все менше і менше, кістяк з любителів Кварталу, звичайно ж вірним своєму лідерові, але і вони, швидше за все, до зими зійдуть з дистанції, побачивши нові платіжки та ціни в магазинах. Так що літо, море і морозиво, це добре, але післясмак буде вкрай неприємне.